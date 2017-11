Dodik: Ponašaću se kao da tek treba da zaslužim povelju

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je sa velikom odgovornošću primio Povelju opštine Nevesinje zahvalan na njihovom uvjerenju da je to priznanje već zaslužio, ali da će se ponašati kao da tek treba da ga zasluži.

Podsjetivši da je dobio niz priznanja i odlikovanja u životu, od crkvenih do državnih, Dodik je istakao da ga ovo priznanje, kao rijetko koje, ispunilo posebnim osjećajem s obzirom na to da je dodijeljeno na Mitrovdan – dan svih dana za Nevesinje, za Hercegovinu, za Republiku Srpsku i za sav srpski narod.

“Srbi širom svjeta imaju Vidovdan – veliki petak svekolikog srpstva. Samo Nevesinje ima dva Vidovdana. Zato je otići u Nevesinje na Mitrovdan ravno odlasku na Gazimestan. Mitrovdan je dan našeg stradanja, ali i našeg vaskrsenja, jer je Nevesinje kroz žrtvu svojih najboljih sinova ostalo nepokoreno, slobodno i časno, kakvo je bilo kroz istoriju – od čuvene Nevesinjske puške, čiji pucanj je odzvanjao Evropom, do najnovijih dana”, istakao je Dodik za Srnu.

On je naglasio da se o Nevesinju i Nevesinjcima s poštovanjem govori od Romanije do Semberije, preko Majevice do Krajine, te da je s toga počastvovan da je to priznanje dobio u sredini i među ljudima koje krase ove vrline.

“Uvijek sam se trudio da, dolazeći u Nevesinje, dobro analiziram šta se može uraditi, a onda da to i obećamo i uradimo. Mislim da sam juče bez stida zbog obećanja mogao da stojim pred Nevesinjcima, jer smo uglavnom uradili što smo obećali. I to je tek početak. Nevesinje je preskupo platilo slobodu cijele države i naroda, da bi ostalo na marginama mira”, istakao je predsjednik Srpske.

On je naveo da je Bolnica Nevesinje, čiju gradnju je započeo veliki dobrotvor Mihailo Labalo, završena naporima Vlade Republike Srpske, te da je ona danas nezaobilazna tačka na zdravstevnoj mapi ne samo Srpske, već i regiona.

“To smo uradili zajedno i zajedno ćemo uraditi još mnogo projekata, kvalitetnije povezati Nevesinje sa okolnim gradovima i trajno izmijeniti perspektivu tog kraja. I kada sve to završimo pitaću se, i pitaću Nevesinjce – jesmo li se odužili Nevesinju, prvenstveno onim Nevesinjcima koji svojom hrabrošću i žrtvom ispisaše velike stranice istorije i tog kraja i cijele Republike Srpske”, rekao je Dodik.

