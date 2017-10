Dodik pojasnio izjavu da je opozicija dobila pet miliona maraka da destabilizuje RS

Komentarišući tvrdnju člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da je njegov otac Alija Izetbegović prije smrti turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoganu ostavio “u amanet” brigu za BiH, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je njegova zemlja i država Republika Srpska, a da ga Bosna i Hercegovina ne zanima. Volim Srpsku i volim Srbiju, a BiH je moranje, kaže Dodik.



Milorad Dodik je u razgovoru za Tanjug ponovio da Izetbegovići mogu da daju Erdoganu samo ono što lično imaju, “jer su u Tursku i odnijeli sve što su pokrali tokom rata”, ali kaže da je antiustavno i antidejtonski da Alija Izetbegović govori u ime BiH.

“Alija Izetbegović nije nikada predstavljao Srbe, on nikada nije bio izbor Srba, za njega su glasali muslimani kada je postao član Predsjedništva. On nikada nije bio predsjednik Bosne i Hercegovine”, kaže Dodik.

Za Srbe je on ratni zločinac, a za zločine nije odgovarao, dodaje Dodik, zbog toga što je međunarodna zajednica znala da je bolestan i što se iščekivalo da umre.

“Na dan kada je sahranjivan, tadašnji visoki predstavnik za BiH Pedi Ešdaun rekao je da je istraga protiv njega za ratne zločine bila u završnoj fazi u Hagu i da ga je smrt spriječila da tamo ne ode”, podsjeća Dodik.

Govoreći o aktuelnoj situaciji u BiH, Dodik ističe da Srbi sarađuju sa Hrvatima u BiH, te da ova dva naroda ne ugrožavaju međusobno interese jedni drugima, mada na lokalu ima nesuglasica.

Ali, odnosi između Hrvata i Bošnjaka su, navodi, dugoročno loši, a eventualna presuda Haškog tirbunala u slučaju “(Jadranko) Prlić i ostali” kojom se Hrvatska smatra odgovornom za organizovanje zločinačkog poduhvata na teritoriji BiH za vrijeme rata samo će potkrepiti taj raskol.

Dodik je naveo da se prava Hrvata u BiH masovno ugrožavaju, od njihove političke volje do zloupotrebe Ustava, ali s obzirom na to da je Hrvatska sada ušla u Evropsku uniju i da više ne mora da ćuti, ona sada otvoreno pomaže Hrvate u BiH.

On smatra da Srbi u Bosni i Hercegovni ne smiju da prihvate da Bošnjaci mogu da “majorizuju Hrvate”, jer bi tako unaprijed dali saglasnost da to mogu da čine i njima.

“Opozicija nema šanse na izborima”

Na pitanje da pojasni svoju izjavu da je opozicija u RS dobila pet miliona maraka da destabilizuje situaciju prije izbora naredne godine, Dodik je rekao da je od obavještajne službe dobio još prije šest, sedam mjeseci informaciju da postoji neki scenario da se “nešto učini kako bi se eliminisala vlast u RS, odnosno SNSD”, partija čiji je on predsjednik, jer “opozicija nema šanse na izborima”.

Kako navodi, opozicija je počela da opstruiše rad parlamenta, “udarajući” na instituciju parlamenta, ministra policije, Radio-televiziju Republike Srpske, predsjednika Republike i vladu, odnosno, kako je rekao, pet stubova na kojima živi i funkcioniše RS.

U scenariju koji je, kaže, tada pročitao, bilo je napisano da po svaku cijenu treba izazvati vanredne okolnosti, a to znači vanrednu situaciju.

“Ne mogu da tvrdim da li je to tako ili nije, ali ono što se događa ima elemente scenarija na koji su me upozoravale obvještajne službe”, rekao je Dodik.

“Hrvatska nema razloga da se mene plaši”

Na pitanje da prokomentariše pisanje hrvatskih medija uoči posjete predsjednice Kolinde Grabar Kitarović Rusiji, da Hrvatska pomalo strahuje zbog njegovih ličnih odnosa sa Moskvom, Dodik kaže da je “Hrvatska birala svoju politiku, da se svrstala u EU i NATO pakt, uz odluku o uvođenju sankcija Rusiji”.

“Nemaju nijedan razlog da se mene plaše, ali treba da objasne Rusiji takvu politiku”, rekao je Dodik.

Prema njegovom mišljenju, ključno pitanje je kako je došlo do te posjete, a on smatra da je razlog “Agrokor” i činjenica da su ruske banke tu uložile ogroman novac, a da im Hrvatska to sada osporava, što Rusija kao i sve velike države, neće dozvoliti.

“Lijepo je otići u Rusiju, meni je uvijek lijepo, ja tamo nemam teške teme, ali mislim da oni koji imaju teške teme, da je trebalo da daju odgovore koji nisu nimalo jednostavni”, kaže Dodik i dodaje da, prema njegovom mišljenju, hrvatska predsjednica nije osoba koja u ime Hrvatske može da da odgovore koje traži Rusija.

(Tanjug)