Dodik pisao Ivaniću zbog Strategije spoljne politike BiH

Biće intenzivirana saradnja sa NATO-om, ne samo u vojno-odbrambenoj dimenziji, nego i u ekonomskoj dimenziji bezbjednosti, transportu, vladavini prava, borbi protiv korupcije, prirodnim nepogodama, borbi protiv savremenih i nekonvencionalnih bezbjednosnih prijetnji, sajber odbrani i slično, navedeno je to u Strategiji spoljne politike BiH koju je usvojilo bh Predsjedništvo, a koja je u posjedu ATV-a.

Najveći i najkonkretniji dio, vrlo skromne i uopštene petogodišnje Strategije koja je stala na 18 nepopunjenih stranica A4 formata, odnosi se upravo na saradnju sa Alijansom, koja je označena, kako se navodi, prioritetom institucija BiH.

Strategija je štetna po Republiku Srpsku, zamjera predsjednik Milorad Dodik. U pismu upućenom srpskom članu Predsjedništva Mladenu Ivaniću kaže da su glasanjem za Strategiju pokušali da stave van snage Rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, prihvatajući odredbe o NATO integracijama BiH. Mladena Ivanića poziva da povuče svoju saglasnost sa tog dokumenta jer, kaže, spoljnopolitički ciljevi Srpske i Federacije nisu usaglašeni.

” Narodna Skupština Republike Srpske je donijela odluku o vojnoj neutralnosti i to treba da bude poštovano i ne može tako nešto da se nađe u strategiji, daljni put ka NATO-u. Ljudi su se promovisali da ako odete i budete izabrani u Sarajevu da to automatski znači da ste samostalni, da možete da radite šta hoćete, da on tumači kako on misli da treba, da ne postoji Narodna skupština, da ne postoji Vlada, da ne postoji niko drugi i da postoji samo njegovo mišljenje. To je nedopustivo”, izjavio je Dodik.

Posebnu opasnost u Strategiji Milorad Dodik vidi u dijelu koji se odnosi na to da BiH treba aktivno da prati zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Evropske Unije. Između ostalog, u Strategiji je navedeno da BiH treba da se pridruži spoljnopolitičkim izjavama i restriktivnim mjerama Evropske unije prema trećim zemljama. Predsjednik Republike u otvorenom pismu, takođe, pita člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske da li je prije glasanja za dokument razmislio da stav o restriktivnim mjerama sugeriše i usvajanje sankcija Ruskoj Federaciji, s kojom Republika Srpska ostvaruje značajnu privrednu saradnju.

Na primjedbe predsjednika, iz kabineta Mladena Ivanića stiže kratko saopštenje. Ivanić u saopštenju ne odgovara da li će povući svoju saglasnost, a izostali su odgovori na još nekoliko pitanja iz pisma.

“Strategija spoljne politike BiH je dokument koji donosi Predsjedništvo BiH i usvojena je u skladu sa procedurama, bez bilo kakve štete po Republiku Srpsku.

Prije usvajanja Strategije, član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske dr Mladen Ivanić obavio je konsultacije sa institucijama, pojedincima i stručnjacima relevantnim u oblasti spoljne politike”, kaže se u odgovoru iz kabineta Mladena Ivanića.

Iako se oglasio prilično sterilnim saopštenjem, kako ATV saznaje, Mladen Ivanić je bio vrlo iznerviran sadržajem sporne Strategije koju je za Predsjedništvo pripremio ministar iz njegove stranke, Igor Crnadak. Ivanić je po svaku cijenu htio da se u dokumentu ublaže formulacije o obavezama prema međunarodnim organizacijama koje su osjetljive po Republiku Srpsku, a upravo kako bi izbjegao napade Milorada Dodika zbog sporne strategije. Međutim, kad je dokument došao na dnevni red, nije imao drugu opciju nego da za njega glasa.