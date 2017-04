Dodik pisao Crnatku: Vi ste obična politička štetočina

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je ministru inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Igoru Crnatku da, kao i do sada, nastavi da obilazi svijet, pod uslovom da tamo ništa ne govori i nikakva pisma ne donosi, jer je šteta od njegove bilo kakve “diplomatske” akcije daleko veća od one koju pravi samo lutajući od države do države bez smisla i cilja.



“Ali, i to ćemo da platimo. Samo se ne miješajte u ozbiljne državne poslove. To je, ipak, za ozbiljne ljude”, naveo je Dodik u pismu upućenom Crnatku.

Predsjednik Srpske je istakao da ga je prilično iznenadila činjenica da mu se Crnadak obraća kao predsjedniku Republike s obzirom da to nijednom do sada nije učinio, iako je bilo ozbiljnih povoda i razloga za tako nešto.

“Međutim, to je u potpunosti u skladu sa negiranjem institucija i interesa Republike Srpske, što i jeste politika Saveza za promjene, koji Vas je i doveo u poziciju da obavljate dužnost ministra inostranih poslova koalicije na čelu sa Bakirom Izetbegovićem. Da ste ministar inostranih poslova BiH, ja bih to sigurno znao, jer biste mi se kao izabranom predsjedniku Republike Srpske do sada obratili bar pet puta, koliko su okolnosti nalagale”, ocijenio je Dodik u pismu.

Dodik je naglasio da mu se ni ovoga puta praktično ne obraća Crnadak kao ministar inostranih poslova BiH, već mu u funkciji poštonoše prosljeđuje pismo Ministarstva inostranih poslova Izraela, za koje, kako je naglasio, već sada zna da je djelo grupe ljudi koji nisu ni prijatelji Izraela, a osvjedočeni su protivnici Republike Srpske.

“U toj zavjereničkoj grupi ste i Vi i kontroverzna ambasadorka BiH u Izraelu”, istakao je Dodik.

Predsjednik Republike je ocijenio da se hajka na čovjeka koji je osvjedočeni prijatelj i zastupnik Srpske svugdje u svijetu, gdje kao pripadnik jevrejskog naroda ima pristup, nije samo pitanje Crnatkove profesionalne sramote, već i odsustva bilo kakvog morala i vaspitanja.

“Ako je pokušaj diskreditacije čovjeka od 96 godina, koji ne krije ništa, niti ima šta da sakrije, Vaš najveći spoljnopolitički poduhvat, moram reći da se to i moglo očekivati od čovjeka Vaših ‘kapaciteta’ i podrške koju je kroz 200-300 glasova dobio na izborima”, poručio je Dodik u pismu Crnatku.

On je naveo da se to moglo i očekivati od šizofrene tvorevine kakva je BiH, jer da je ona iole uređena zemlja, “Crnadak svakako ne bi ni postojao na političkom nebu, a o spoljnopolitičkom bi mogao samo da sanja”.

“Vi ste, gospodine Crnadak, obična politička štetočina koja se drznula da dovodi u pitanje godinama građen odnos prijateljstva i povjerenja između Izraela i Republike Srpske, znajući dobro da Izrael sa BiH, bez Republike Srpske gotovo da i nema nikakve odnose. Još drsko i bezočno u javnosti pokušavate manipulisati da neko iz Banjaluke ima problem sa zvaničnicima Izraela ili obratno”, istakao je Dodik u pismu.

On je poručio Crnatku da je sve navodne probleme kreirao on i grupa ambicioznih uposlenika MIP-a.

“Bojim se da ćete to morati rješavati upravo Vi ili neko koga zapadne jako nezahvalna dužnost da Vas naslijedi”, zaključio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu upućenom ministru inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Igoru Crnatku.

(Srna)