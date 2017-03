Dodik otkrio za koga će glasati na izborima u Srbiji

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otkrio je danas da će 2. aprila izaći na glasanje na izborima za predsjednika Srbije u Konzulatu u Banjaluci, kao i kom predsjedničkom kandidatu će dati glas.

On je, na skupu u Novom Sadu, rekao da je premijer Srbije Aleksandar Vučić lider koji ima viziju i karakter, i poručio da će RS uvijek podržavati onoga kojeg podržava srpski narod.

Dodik je na skupu “Krajišnici za Vučića”, koji su organizovala Udruženja Krajišnika i Udruženje “Korijeni” u Novom Sadu, rekao da je sasvim prirodno da on bude na tom skupu, jer se slaže sa stavom učesnika da na predsjedničkim izborima podrže Vučića.

On je rekao da se mnogi pitaju kako to da podržava Vučića, a prije je podržavao neke druge, na šta je odgovorio da Republika Srpska uvijek podržava onoga kojeg podržava srpski narod, a to je, kako je kazao, u ovom trenutku, Vučić.

“Aleksandar Vućić je uradio nekoliko bitnih stvari i ja ni jednog trenutka nisam osjećao da Republika Srpska ovdje u Srbiji nema podršku. Srbija je postala regionalna sila i to zahvaljajući Vučiću i njegovoj međunarodnoj politici koju vodi na takav način da mu ni opozicija ne može ništa prigovoriti”, rekao je Dodik.

On je kao posebno značajnu istakao Vučićevu izjavu datu u Gradini, prilikom posjete stratištu Srba , kada je rekao da Srbija nikada više neće dozvoliti da se dese ni Bljesak ni Oluja.

“Tom izjavom Vučić je obavezao i sve lidere Srbije koji budu došli poslije njega. Ja vam mogu posvjedočiti da Vučić, čini mnogo dobrog srpskom narodu i da želi da učini za srpski narod još mnogo više od onoga što je stigao do sada da učini”, kazao je Dodik.

Ono što je naglasio kao jako važnu i izjavu koju je dao prije nekoliko dana, a koja glasi da Srbija nikada neće zvanično zatražiti ulazak u NATO i da je Srbija vojno neutralna država.

Dodik je istakao da razliku od nekih prethodnih vremena, za vrijeme od kada je Aleksandar Vučić na čelu Vlade Srbije nikada nije doživio da mu neko kaže “ovo moraš da uradiš na ovakav način”.

On je na kraju kazao da nikada do sada nije učestvovao na izborima u Srbiji ali da će 2. aprila izaći na glasanje u Konzulatu u Banjaluci, a sve to je prokomentarisao riječima “pitajte me za koga ću glasati”, pokazajući rukom prema bilbordu Aleksandra Vučića.

Predsjednik Pokrajinske Vlade Igor Mirović, u obraćanju učesnicima skupa, rekao je da danas bijemo nove bitke za opstanak Republike Srpske, ali da uvijek iznova šaljemo jednu poruku a to je da će Srbija uvijek podržavati Srpsku.

Mirović je u Gradini, kao značajnu istakao izjavu Vučića da Srbija više nikada nece dozvoliti ni Oluju ni Bljlesak i da će uvijek voditi računa o našem narodu sa druge strane Drine.

On je podsjetio da je Vučić porijeklom sa prostora RS i da to i ne krije a obraćajući se prisutnima Mirović je kazao da glasajući za Vučića, glasaju za svoga.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da je prednost ljudi okupljenih na pomenutom skupu to što jedni druge ne mogu obmanjivati i to što mogu govoriti samo istinu, a istina je , kako je naglasio, da Srbija nije ista država kakva je bila do 2012.godine.

“Nemam dilemu za koga treba da glasamo. Treba da glasamo za onoga ko predvodi politiku koja je omogućila da od 2012. imamo 130 hiljada novozaposlenih, nove kilometre autoputeva i onoga ko ume Srbiju da zastupa jednako i u Briselu i u Moskvi i u Pekingu, a to je Vučić”, rekao je Vučević.

(Tanjug)