Dodik otišao u Sarajevo po američku vizu

Prije ruske, predsjednik Republike Srpske svratio je u američku ambasadu u Sarajevu. Obratio se sa zahtjevom za redovnu vizu, kako bi prisustvovao inaugiraciji novizabranog predsjednika Donalda Trampa. Nakon toga uputio se u rusku ambasadu, gdje se upisao u knjigu žalosti, povodom smrti 92 osobe u avionskoj nesreći.

U ovim teškim trenucima za prijateljski i bratski narod Rusije duboko se saosjećamo sa porodicama članova državnog ansambla, ali i ostalih nesrećno nastradalih, napisao je Dodik. Nedugo nakon toga u Istočnom Sarajevu je razjasnio sve dileme i oko posjete američkoj ambasadi.

“Podnio sam zahtjev u američkoj ambasadi. Ranije moje traženje da se odobri diplomatska viza je odbijeno sa obrazloženjem da ne predstavljam organe BiH, i da se zato ne može dati viza koju sam inače ranije dobijao redovno. Sada sam se obratio za redovnu vizu i vjerujem da ću je dobiti u narednih dan – dva”, kazao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Dolazak predsjednika RS u Sarajevo, prošao je bez mnogo medijske pažnje. Novinari nisu zabilježili njegov dolazak u američku ambasadu, ali je u rusku došao u uobičajenoj koloni, pod policijskom pratnjom. Ponovio je da su američke diplomate u BiH ranije zatražile da se odrekne politike SNSD-a, ali i da se odazove na poziv bh. Tužilaštava u vezi sa istragom o referendumu o Danu Republike. Stiže pojašnjenje i iz američke ambasade.

“Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Hojt Ji i ambasador Morin Kormak razgovarali su sa predsjednikom Republike Srpske da bi istakli našu zabrinutost zbog njegovih nedavnih izjava i postupaka, te da bi ponovili naše ranije iznesene stavove – da protivljenje odluci Ustavnog suda predstavlja kršenje vladavine zakona, te da oni koji to čine moraju snositi odgovornost”, kaže se u saopštenju američke ambasade.

Dodik ponavlja da je spreman da da izjavu o referendumu bilo gdje u Republici Srpskoj. Ne smatra da bi ta priča trebalo da se tiče bilo koga iz međunarodne zajednice.

“Smatram i tad sam i rekao da sumnjam da su oni dio te harange koja se radi i da to nije pravna država, to je nepravna država, to je policijska haranga, odnosno politička haranga jednog dijela međunarodne zajednice i Bošnjaka – muslimana”, rekao je Milorad Dodik.

Dodik se u Sarajevu zadržao samo onoliko koliko je morao. Ukoliko bi ponovo došao, Tužilaštvo BiH bi po svemu sudeći ponovo zaobišao. Ponovio je da sumnja u rad bh. pravosudnih institucija, koje su, kako kaže, već odavno pokazale da su politički motivi jasno naglašeni u njihovom radu.