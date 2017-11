Dodik: Ostaju četiri istine – srpska, hrvatska, bošnjačka i haška

Dodik: Vučić me ne pritišće, poznat sam po tome da ne trpim pritisak

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Haški tribunal za vrijeme svog postojanja nije obezbijedio pravdu i istinu, nego je postao najveći generator nepomirenja među narodima bivše Jugoslavije, s čim će u budućnosti morati da se “nose” svi koji žive na ovim prostorima.

Prema njegovim riječima, pravdu Haškog tribunala najbolje su osjetili Srbi, što je lako dokazati prostim uvidom u presude i kazne koje su se Srbima izricale, dok istovremeno srpski narod ostaje bez odgovora na pitanje ko je pobio oko 30.000 Srba u građanskom ratu u BiH, od čega veliki broj civila.

“Haški tribunal je politički sud koji je koncentrisan isključivo da ‘pokrije’ već ranije donesene političke naloge o karakteru proteklog rata i raspadu bivše Jugoslavije”, rekao je Dodik Srni.

On je upozorio da nakon Haškog tribunala ostaju četiri istine – srpska, hrvatska, bošnjačka i “haška”, sa kojima svi na prostorima bivše Jugoslavije moraju da se “nose” u budućnosti.

“I ono malo napora u funkciji pomirenja koji su uloženi u konkretnim lokalnim zajednicama i na prostoru cijele BiH, Haški tribunal je svojim odlukama u kontinuitetu srušio”, napomenuo je Dodik.

Predsjednik Srpske je dodao da je važan segment rada tog suda i to što se pokazao kao veoma nesigurno mjesto i “postao grobnica za mnoge kojima se tamo sudilo”.

“Direktan prenos samoubistva /hrvatskog generala Slobodana Praljka/ juče u sudnici Haškog suda najbolje opisuje karakter, ozbiljnost i namjere tog suda. Možda je to i najstrašnija ilustracija funkcionisanja te pravosudne institucije koja je posijala novo sjeme razdora u BiH i sve nas zajedno dodatno udaljila od pomirenja, koje su i sami proklamovali osnivajući Haški tribunal”, rekao je Dodik.

Na pitanje da prokomentariše jučerašnju presudu liderima “Herceg-Bosne” pred Haškim tribunalom, Dodik je ocijenio da je sve to rezultat “prekombinovanja” hrvatskih predstavnika u političkim kalkulacijama i da problem sa “Herceg-Bosnom” možda i jeste u tome što su hrvatski rukovodioci u to vrijeme odustali od nje i stvorilu uslove da to bude organizacija iza koje ne stoje ni sami Hrvati, a sada se BiH pokazuje kao najlošije mjesto upravo za njih.

“Mislim da su se oni u političkim kalkulacijama od raspada nekadašnje Jugoslavije do danas prekombinovali. Prvo su jasno podržali referendum o samostalnosti BiH, onda su nakon par godina ratovali protiv muslimana, a epilog tog ratovanja vidite u jučerašnjim presudama”, rekao je Dodik.

On je upozorio i da nije korektno što Hrvati ovu presudu koriste kako bi ukazivali na ono što je “samo dio njihove istine” i odbacio bilo kakve insinuacije od bilo koga ko presudu “šestorci” iz “Herceg-Bosne” pokušava da “prevede na priču o odgovornosti Srba”.

Prema njegovim riječi, u tom slučaju je suđeno “šestorci” za sukobe sa muslimanima, nema tu nigdje Srba i apsolutno je nekorektno da bilo ko sa tim povezuje Srbe, Republiku Srpsku ili Srbiju.

Dodik je podsjetio da je Haški tribunal formiran kao sud za bivšu Jugoslaviju, ali da nije sudio za ogroman broj zločina nad Srbima, poput onih u Hrvatskoj, te dodao da se apsolutno može zaključiti da su svi napori tog tribunala od osnivanja išli ka tome da degradiraju srpski narod i Srpsku koju se željeli da prikažu kao rezultat udruženog zločinačkog poduhvata, u čemu nisu uspjeli jer za to nema dokaza.

“To je bilo nastojanje da se pripiše kvalifikacija koja bi kasnije bila osnova za demontažu, ali danas je jasno da nema bilo kakvog udruženog zločinačkog poduhvata koji je formirao Srpsku”, rekao je Dodik i napomenuo da je Republika Srpska ostala na međunarodnoj sceni kao potpisnik Dejtonskog sporazuma, čime je obezbijedila sebi i unutrašnju i međunarodnu legitimaciju.

(Srna)