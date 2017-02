Dodik: Optužnica protiv mene i Ivanića za desetak dana

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je obaviješten da će za 10-ak dana Tužilaštvo BiH podići optužnicu protiv njega, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića i još nekih srpskih predstavnika zbog referenduma o Danu Republike Srpske.



“Biće podignuta optužnica zato što smo bili na referendumu. Zamislite, jedinstven primjer da zbog organizacije referenduma idete u krivični postupak”, rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjedavajućim Predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem.

On je naveo da to govori o Sarajevu, koje je izgubilo strpljenje i pokušava da na razne načine dovede nešto do kraja, ali do kraja može da dovede samo BiH.

Dodik je rekao da bi mogao danima da priča o BiH koje nema, da li ona postoji i da li je ikada postojala.

Komentarišući odnos Bošnjaka prema Srbima i Hrvatima, on je rekao da je riječ o jednom razuzdanom nacionalizmu Bošnjaka-muslimana u BiH koji imaju gotovo identičan odnos i prema Srbima i prema Hrvatima.

“Riječ je o tome da žele da se nametnu kao jedini i jedinstveni i da je BiH samo njihova, ali BiH nije samo njihova. NJima pripada samo pet kantona. Republika Srpska im ne pripada, a pet kantona pripada Hrvatima”, podsjetio je Dodik.

On je naveo da BiH ne može da bude onakva kakvu Bošnjaci hoće i dodao da BiH, ovakva kako je zamišljena, očigledno ne funkcioniše.

Predsjednik Srpske je ocijenio da će, nakon pokretanja revizije presude po tužbi protiv Srbije za genocid, konačno mnogi shvatiti, posebno neki beogradski krugovi, da BiH nije Bakir Izetbegović i Bošnjaci i da BiH predstavljaju institucije u kojima se nalaze i Srbi i Hrvati.

On je istakao da samo zajednički stav svih predstavlja BiH, a nečiji pojedinačni stav i ovo što sada radi Izetbegović je stav pet kantona i ništa više.

“O BiH hoćemo da razgovaramo i razgovaraćemo sve dok budemo pitani, a ako ne budemo, od BiH nema ništa”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske navodi da on nije pobornik BiH, koja je za njega nemoguća i neuspješna zemlja u koju su Srbi nazor ugurani zbog nekih sujetnih stranaca i u kojoj treba da se fingira neka saradnja i jedinstvo.

Dodik je zapitao kakva je to saradnja kada neko može sebi da uzme za pravo da predstavlja sve pred međunarodnim organizacijama kao što je Međunarodni sud pravde, te ocijenio da od takve BiH nema ništa.

On je rekao da mir i stabilnost treba sačuvati i da se u tome slaže sa Nikolićem, Vučićem i Ivanićem.

“Mi nismo avanturisti i nećemo napraviti nijednu avanturu, ali nećemo ni dozvoliti da neko u ime nas govori i da nas predstavlja. Mi hoćemo da se čuje naš glas i da se vidimo onoliko koliko nam je dao Dejton i ustav BiH, ni manje ni više od toga”, rekao je Dodik.

On kaže da je ovo prilika da se raščisti situacija i sa tri sudije stranca u Ustavnom sudu, koji uglavnom donosi negativne odluke prema Republici Srpskoj, kao i da se raščisti nasilje visokog predstavnika, koje je decenijama promovisano u BiH, a sada je to prebačeno u Ustavni sud.

“Zašto da mi vjerujemo u sud i tužilaštvo koji sude samo Srbima, ranije po osnovu ratnih zločina, a sada za referendum”, rekao je Dodik.

