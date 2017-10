Dodik opoziciji: Glasajte za referendum u NSRS

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Rogatici da nema ništa protiv zahtjeva opozicionih stranka u Republici Srpskoj za sprovođenje referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH, ali im je poručio da za to treba da dođu u Narodnu skupštinu Republike Srpske i glasaju.

“Samo neka odu u parlament i neka dignu ruku za to i referendum će biti proveden. Takav njihov pristup je špekulativan i podrazumijeva neku njihovu špekulaciju. Javno reći nije dovoljno, treba i javno odlučiti”, rekao je Dodik novinarima.

Prema njegovim riječima, poslanici iz opozicije moraju da dođu u parlament i glasaju za referendum, a ako neće, onda će referendum biti odgođen.

“Mi ćemo provesti ono što je to zaključeno na inicijativu nevladinih organizacija, a to je potpisivanje peticije, i naš cilj je da se sakupi 500.000 potpisa protiv Suda i Tužilaštva, jer i to je neka vrsta referenduma. Tu nema glasačkih kutija, ali imaju imena i prezimena sa brojem lične karte, što je možda još važnije”, naglasio je predsjednik Republike Srpske.

On je istakao da nema nikavu korelaciju sa opozicijom, koja se odmetnula u Sarajevo, odakle nema načina da ih izvuče.

Dodik je naveo da opozicija u Srpskoj i nije nešto posebno važna, tim prije jer SDS, PDP i NDP zajedno predstavljaju tek od 20 do 25 odsto javnog mnjenja u Republici Srpskoj.

“Naravno da i to treba uvažavati, ali to nije ona snaga koja može da nešto mijenja. Oni su nejaki, oni su se istrošili”, rekao je Dodik.

On smatra da je nedopustivo i nedostojno ne okupiti se oko sramne odluke Suda BiH o Naseru Oriću.

Predsjednik Republike Srpske pozvao je opoziciju da oni zakažu sastanak i on će doći na bilo koje mjesto, ali ne i u federalno Sarajevo.

“Oni nisu SDS, oni su izdajničkaa grupacija koja se koncentrisala u Sarajevu, a za neke njihove ljude mi imamo podatke da su nakačeni kao saradnici na neke obavještajne službe, za šta su imali određena primanja, a sve vrijeme samo kritikuju Republiku Srpsku”, naveo je Dodik.

On je poručio da je Republika Srpska i Rogatica, gdje treba doći i otvoreno reći ljudima na koji način može da se živi i opstane i šta su predstavnici vlasti, izabrani od naroda, spremni da urade za bolji život građana.

“To je Republika Srpska, a ne ono što oni rade”, zaključio je Dodik.

