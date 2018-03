Dodik: Od zločina za koji niko nije odgovarao prošlo 26 godina

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se u Sijekovcu 26 godina obilježava stradanje nevinih civila i zločin koji su počinile regularne hrvatske snage i paravojska muslimana, za koji niko nije odgovarao.



“Nama je jasno da u BiH nema pravde za Srbe jer da je ima, do sada bi neko odgovarao za zločin koji je ovdje učinjen. Ovo je egzaktan primjer zločina nad nedužnim civilima u kojem su ljudi napadnuti i ubijeni u svojim kućama, ubijene su čitave porodice”, rekao je Dodik novinarima u Sijekovcu nakon polaganja vijenaca na spomen-ploču za nedužno stradale civile.

Dodik je istakao da su 26. marta 1992. godine u Sijekovcu stradali civili koji su do tada slobodno živjeli u svojim kućama, nisu nikoga dirali, a ovdje nije bila nijedna srpska vojna ili paravojna jedinica.

“Ovdje su vojnici ušli sa oružjem na nemoćno i nenaoružano stanovništvo, pobili ih, zapalili kuće i time pokazali šta Srbe čeka u ratu koji im je nametnut u BiH u uslovima kada su muslimani i Hrvati donijeli odluku da BiH otcijepe od bivše Jugoslavije, što Srbi nisu htjeli”, poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da je ovo jedan od prvih masovnijih zločina u BiH, te da je nakon ubistva svata u Sarajevu, ovo bila jasna poruka Srbima da se moraju organizovati.

On je dodao da su Srbi 12. maja 1992. godine formirali Vojsku Republike Srpske i branili svoja ognjišta da ne bi svi stradali, kao što su u Sijekovcu stradali Zečevići i druge porodice.

“BiH ne smije da bude srpska zabluda i da joj se daje snaga koju neki pokušavaju da joj daju. Jedinu snagu koju treba da gradimo i dajemo jeste snaga srpskom narodu i Republici Srpskoj”, rekao je predsjednik Srpske.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska je slobodna da u njoj žive i drugi, ali Srpska je odraz volje srpskog naroda, što će i ostati.

“Ne želimo nikoga da vrijeđamo i bez obzira što nas hrišćanska vjera tome uči veoma je teško oprostiti zločine koji su počinjeni na ovaj način, kada se ubijaju starci, djeca, mladići, nenaoružani civili koji nikome nisu bili krivi ni za šta”, istakao je Dodik.

On je poručio da se to ne može oprostiti, jer to nema veze sa ljudskošću i sa civilizacijom.

“Onaj ko skriva ovakve zločine, a BiH ih skriva, ne može da bude mjesto u koje mi imamo povjerenja”, naglasio je Dodik.

Vijence na spomen-ploču poginulima položili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, delegacije Narodne skupštine, Vlade, Boračke organizacije Republike Srpske, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH, delegacija udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, predstavnici Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, predstavnici opština Brod i Šamac, kao i rodbina nastradalih.

Polaganju vijenaca prethodili su sveta liturgija u Crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije i parastos svim nevino ubijenim Sijekovčanima.

Regularne snage Hrvatske, sa paravojnim muslimansko-hrvatskim formacijama iz tadašnje Republike BiH, izvršile su stravične zločine u nekoliko navrata 1992. godine u selu Sijekovac, opština Brod, zvjerski usmrtivši 46 civila, uglavnom žena, djece i staraca.

U prvom ratnom zločinu počinjenom na teritoriji BiH za sat vremena ubijeno je devet osoba, među kojima najviše članova porodica Milošević i Zečević. Ubijeni su očevi sa dva, odnosno tri sina.

U Sijekovcu je tokom 1992. godine ubijeno 46 lica, uglavnom žena, djece i staraca, od kojih je najmlađa žrtva bio Drago Milošević /17/, a najstarija Vaso Zečević /77/. Zapaljeno je 15 kuća, kao i Crkva Svete velikomučenice Ognjene Marije.

(Srna)