Dodik objasnio zašto je crtao novu mapu na Balkanu u intervjuu za DW

Zvanični stav Republike Srpske je poznat: ne priznajemo Kosovo i poštujemo teritorijalni integritet Srbije. Ukoliko se pokrene definitivno odlučivanje o KiM u Srbiji, trebalo bi da se stavi na dnevni red i pitanje Republike Srpske, rekao je za „Sputnjik“ Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

On je prokomentarisao iscrtavanje novih granica na karti tokom intervjua koji je dao za Deutsche Welle koji je objavljen ranije ove sedmice.

„Postavljeno mi je bilo hipotetičko pitanje koje bi podrazumijevalo dugoročna rješenja. Ono što sam rekao može se smatrati nekim mojim mišljenjem, odnosno, kao moj hipotetički odgovor na hipotetičko pitanje. Ništa više. Zvanični stav Republike Srpske u tom pogledu je poznat: ne priznajemo Kosovo i poštujemo teritorijalni integritet Srbije. Apsolutno je jasno da Republika Srpska, ukoliko dođe do bilo kakvog pokretanja definitivnog odlučivanja o tome u Srbiji, smatra da treba da se na dnevni red stavi i pitanje Republike Srpske. Ponavljam, to je bilo hipotetički. Može to sada da upotrebljava i zloupotrebljava ko kako hoće. Ima različitih mišljenja o svemu, a zvanični stav je ono što je javno i ono što se poštuje“, pojasnio je Dodik.

On kaže da je osnovna poruka te njegove karte da je nemoguće razgovarati o tome da neko odvoji Kosovo, a da Republika Srpska ostane u BiH.

„Nije ključno pitanje Kosova, već je ključno pitanje Republike Srpske koje sam hteo da apostrofiram. Dakle, nemoguće je razgovarati o tome da neko odvoji Kosovo, a da Republika Srpska ostane u Bosni i Hercegovini. To je osnovna poruka i te moje karte i tog mog stava. Prema tome, na hipotetičko pitanje — šta ako bude odvojeno Kosovo, ako je to uopšte moguće, ako je to konstelacija odnosa, onda je nama pitanje — šta sa Republikom Srpskom? I to je ključno pitanje. Naravno, i dalje tako mislim“, istakao je Dodik.

Predsjednik RS je kazao da u Banjaluci prate Srbiju od početka po pitanju Kosova.

“Poštujemo stav Srbije vezan za teritorijalni integritet, i u tom pogledu Republika Srpska se doslijedno ponaša. Mislimo da je nemoguće gotovo dva identična slučaja u neposrednoj blizini, kako to želi Zapad, različito posmatrati i govoriti o Kosovu da može da bude nezavisno, a da Republika Srpska ne može. Pozicija Zapada je od samog početka bila upravo ta da onemogući bilo kakvo pozivanje na identične uslove. Dakle, o statusu Prištine i Kosova odlučuje Srbija, čiji stav vezan za teritorijalni integritet mi poštujemo, i zbog toga smo iza stava Srbije vezano za sve te odluke”, kazao je Dodik.

On smatra da Republika Srpska ima pravo da kaže da je bukvalno grubo pritisnuta, maltretirana kao republika i da nije uspjela da zaustavi otimanja njenih nadležnosti.

„Srbi su prihvatili Dejtonski sporazum, a on je onda nasiljem promenjen i promenjen je ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je time nezadovoljna i smatra da su joj time bezočno otimali njeno pravo i njene nadležnosti. U tom pogledu, Republika Srpska ima pravo da kaže, kao strana-potpisnica Dejtonskog sporazuma i strana za bilo kakve dogovore u okviru Bosne i Hercegovine, da je bukvalno grubo pritisnuta, maltretirana kao republika i da, suprotstavljajući se nizu mera visokog predstavnika, nije uspela da zaustavi ta sramna otimanja njenih nadležnosti. U takvoj Bosni i Hercegovini, Srbi ne misle da žive“, rekao je Dodik za „Sputnjik“.

Kaže da Republika Srpska može da ostane u Bosni i Hercegovini samo pod uslovom da se vrati ustavni poredak u toj državi jer, kako kaže, on danas ne postoji.

„Ustavni poredak Bosne i Hercegovine je srušen nasiljem visokih predstavnika, prije svega“, zaključio je predsjenik RS.

(Sputnjik)