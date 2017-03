Dodik obišao Aluminu, obećao pomoć

Predsjednik RS Milorad Dodik lično se, kaže, uvjerio da je odluka koju je Vlada RS donijela o preuzimanju zvorničke Alumine bila dobra.

Priznaje da nije očekivao da će fabrika danas uspješno poslovati. Raduju ga, tvrdi, nova radna mjesta, iako je ostalo da se riješi statusno pitanje preduzeća, jer će tek nakon toga moći da se računa na ulaganja. Kompanija posluje zahvaljujući vlastitim sredstvima, pa Dodik obećava da će lično urgirati kako bi se to pitanje što prije riješilo.

“Ostalo je još da se riješi to pitanje provođenja statusnog položaja ove fabrike. To je sada na sudu i na nekim drugim strukturama. Pokušaću u narednom periodu reagovati da se to što prije završi jer ova fabrika, koja očigledno ima perspektivu, vapi za novim ulaganjima”, kazao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Pored sačuvanih 1000 radnih mjesta, Alumina je u proteklom periodu zaposlila još 300 novih radnika. Sve to raduje i Zorana Stevanovića koji se nada da će predsjednik pomoći i da se u Zvornik vrate preostale institucije.

“Želja nam je bila da danas dobijemo potvrdu da će zakonska regulativa biti do kraja godine urađena, kako bismo u idućoj godini preselili tako važne institucije u naš grad, kao što su Okružni sud, Pravobranilaštvo, Tužilaštvo. Mislim da smo dobili obećanje i da je taj postupak u toku”, rekao je Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika.

Dodik je prisustvovao i polaganju kamena temeljca za novi vrtić koji će se graditi u krugu fabrike Alumina, a stigao je i do Branjeva kod Zvornika, na kamen temeljac za novu fiskulturnu salu.