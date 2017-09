Dodik obećao plate – željezničari prekinuli štrajk glađu

Željezničari su prekinuli desetodnevni štrajk glađu, i to uz scenario koji neodoljivo podsjeća na onaj martovski.

Predsjednik Republike obećao im je isplatu dva zaostala prevoza i topla obroka, avgustovsku platu do 25. septembra, i redovne plate u budućnosti. Jedina razlika je to što ovaj put Milorad Dodik nije došao na željezničku stanicu, i počastio ih pićem. Štrajkači poručuju da nisu imali baš mnogo izbora.

“Najveći razlog zašto smo donijeli odluku sad da prekinemo štrajk je naše zdravlje. Vidjeli smo, hodajući od Ministarstva, bili smo u Vladi, Narodnoj skupštini, nikoga nije bilo briga za nas, ni za naše zdravlje i radnička prava”, kazao je Zlatko Marin, predsjednik Sindikata saobraćaja i transportne djelatnosti u ŽRS.

Danas opet ista situacija, isto rješenje, institucija predsjednika RS rješava ono što treba riješiti možda naš izvršni direktor finansija, da ne kažem generalni direktor ili neko treći”, rekao je Boris Šukalo, radnik ŽRS.

Sve je počelo još jutros. Tri štrajkača došla su na sastanak u palatu predsjednika. Dodik poručuje da željezničari nisu imali izlaza, i da su samo tražili način kako da prekinu štrajk. Tvrdi da njihov sindikat nije reprezentativan, i da nisu u pravu, ali je, ipak, odlučio da porazgovaraju.

“Plata će biti isplaćena kako je i planirano. Evo i premijeka je ovdje, 25. jer je to termin za isplatu plate, biće isplaćeno plus topli obrok i prevoz, i plus iz zaostalih obaveza čine se napori da bude isplaćen još jedan topli obrok. Traži se način i da bude isplaćen još jedan prevoz. To je ono što je njima rečeno, ništa više”, rekao je Dodik.

Pošto su jutros potpisali disciplinske prijave koje im je servirala uprava, željezničari nisu ubjeđeni da će, novim obećanjem predsjednika, njihovi problemi biti riješeni, i da, već za koji mjesec, prevoz i topli obrok neće ponovo kasniti. Ipak, morali su da pristanu, jer im, kažu, ništa drugo i nije preostalo.

Nakon završetka štrajka, radnici su odmah ispraznili stanicu. Na nju će se, kažu, i vratiti, samo ako im ponovo budu kasnila primanja.