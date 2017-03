Dodik obećao pare, željezničari prekinuli štrajk!

Višednevni štrajk glađu radnika ŽRS završen je u razgovoru sa predsjednikom RS, Miloradom Dodikom. Masovni protest na banjalučkoj željezničkoj stanici završio se izmirenjem dijela dugovanja i obećanjem predsjednika Republike.

Dodik je došao na noge radnicima i poručio im da je puštena februarska plata. Obećao je redovna primanja u budućnosti, uključujući i isplatu prevoza i toplog obroka uz platu.

“To ako je neko smislio ako legne na račun, znači,liježe na račun, a od vas očekujem odgovorno ponašanje, ništa drugo. Nisam ja ovde došao da vas maltretiram za jednu platu. Nastavićemo i obezbijediti da martovska bude na vrijeme”, poručio je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Na piće sa predsjednikom, ipak, nisu otišli svi koji su štrajkovali glađu. Od nekoliko radnika Dodik nije dobio aplauz. Skeptični, kažu da nije isključeno da od obećanja ne bude ništa, pa poručuju da za sedam dana ponovo mogu da budu na stanici.

“Mi smo se dogovorili znači, naši ljudi koji su u štrajku, da ćemo prekinuti štrajk. Što ne znači ako se ne ispune ovi naši zahtjevi do kraja da to nećemo ponovo uraditi. Eto, sad imamo iskustva, pa možemo to i češće učiniti”, kaže Zlatko Marin, predsjednik sindikata transportne djelatnosti u ŽRS.

Samo nekoliko sati ranije nije se moglo ni naslutiti da će štrajk biti prekinut. U cik zore počeo je da pristiže još jedan kontigent željezničara iz Prijedora i Doboja. Oni koji su blokirali prugu na banjalučkoj stanici, obećali su da će na šine sjesti i žene i djeca. Pošto su u Vladi svi danima ćutali, prvi štrajkač, Čedomir Knežević, odlučio je da pokuša kod predsjednika Republike. Njihovi jadi, su, kaže, bili dovoljni da Dodik hitro odreaguje prije nego što stvari potpuno izmaknu kontroli.

“On kaže, ja nisam nadležan za to sve, ali ću sa svog mjesta, kao autoritet, da izađem u susret, jer mi smo njemu predstavili da ljudi, kolege naše, da su počeli već, na putu su, neki odavde čak otišli po svoje žene i djecu i da su uslovi nemogući, da je ovo sramota za zemlju”, rekao je Čedomir Knežević, štrajkač glađu iz Prijedora.

Knežević se jednim od predsjednikovih vozila vratio na stanicu i obavijestio ostatak štrajkačkog odbora o ishodu razgovora.

Dodik je odmah produžio u Vladu, gdje su pregovori sa premijerkom i sindikatima trajali satima. Rezultirali su povlačenjem radnika s pruge, i polaskom vozova sa perona. Pošto su se radnici razišli, hitna pomoć odvezla je dvanaest štrajkača na ljekarske preglede.