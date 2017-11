Dodik: Nismo odustali od nezavisnosti, Inckova konstatacija netačna

Dodikov šou u Parlamentu: Od propalog sijena, do milion maraka i podrške Govedarici

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas Srni da Srpska ima pravo na referendum o svom statusu u BiH i da će to biti realizovano onda kada o tome bude postignut konsenzus.

“Mi smo rekli da to nije tema ovog vremena, ali, u svakom slučaju, nismo odustali od te ideje. Ukoliko u BiH ne bude dijaloga i ako se BiH ne redefiniše u smislu ustavnog uređenja kakvo je danas, nemamo nijedan razlog da ostanemo u BiH”, poručio je Dodik.

Predsjednik Srpske kaže da je netačna konstatacija visokog predstavnika u BiH Valentina Incka u izvještaju Savjetu bezbjednosti UN da je, nakon što su mu uvedene američke sankcije, smanjio učestalost poziva na nezavisnost Srpske i raspad BiH.

“U suštini mi nismo odustali od toga i čekamo vrijeme… Ukoliko se BiH ne vrati na poziciju Ustavom propisanog sistema, mi ćemo reagovati na to”, rekao je Dodik.

Dodik je upitao ko se danas boji Incka?

“Ko je taj i šta on radi uopšte? To je očigledno smišljeno da bi se na lokalnom nivou napravila neka pozicija uticaja na javno mnjenje u vezi sa mnom. Jasno ću reći – Republika Srpska je u BiH unijela svoju državnost, teritoriju i efektivnu vlast. U BiH je ušao narod koji nije imao ideju da je formira, već jedinstvenu i nezavisnu Srpsku”, naglasio je Dodik.

On je istakao da je razvoj međunarodnih okolnosti doveo do toga da se stvori BiH kao neodrživi monstrum koji je služio samo strancima da pokažu svoje prisustvo.

“Takva BiH, koja je stvorena međunarodnim ugovorom i u sebi ima Aneks 4, odnosno Ustav BiH, mogla je za nas biti prihvatljiva. Ali, BiH u kojoj su visoki predstavnici i drugi prenijeli i oteli nadležnosti Republici Srpskoj, navodno gradeći unitarnu BiH, za nas je neprihvatljiva”, poručio je Dodik.

Dodik: Savez za promjene je opozicija Srpskoj

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas Srni da su predstavnici Saveza za promjene opozicija Srpskoj, a ne njemu, jer nisu htjeli nijedan konsenzus koji im je nudio.

Povodom dešavanja na jučerašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Srpske na kojoj je opozvana odluka o republičkom referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH, Dodik je ocijenio da su predstavnici Saveza za promjene “hronični gubitnici i izdajnici”.

“Kada izdaja pređe u vrstu takvih kvalifikacija kako se oni ponašaju u pokušaju da opravdaju svoje izdajništvo na nivou BiH, onda je to za njih put bez povratka”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naveo da su predstavnici opozicije u jednom trenutku pokušali da kažu da se on nedolično ponaša u Narodnoj skupštini Republike Srpske kada im to odgovara.

“Oni su naučili na monolog, a ne na dijalog. Smatrali su dovoljnim to što imaju otvorene mogućnosti da napadaju Milorada Dodika koji nije tu. Tako su i danas uradili. Ostrvili su se na mene, a ja tu nisam bio”, rekao je Dodik, osvrćući se na konferenciju za novinare lidera Saveza za promjene u Banjaluci.

On je naglasio da su predstavnici Saveza za promjene juče u Narodnoj skupštini imali mogućnost da sve kažu i učine.

Dodik je rekao da je po jučerašnjem dolasku u parlament Srpske tražio od Kluba poslanika SNSD-a da se “ne petlja u diskusiju” koju je vodio sa opozicionarima.

“Oni su sve to dostojno propratili, jer ta opozicija nije opozicija vlasti, iako pokušavaju da predstave da je to opozicija Miloradu Dodiku. U suštini to je opozicija Srpskoj, jer nisu htjeli nijedan konsenzus iako sam im nudio razne stvari”, rekao je Dodik.

On je ističe da se kao predstavnici Saveza za promjene ponašaju svi oni koji po svaku cijenu pokušavaju da eliminišu svoje protivnike, te ponovio da je njegov opseg razmišljanja juče u Narodnoj skupštini bio dijalog, a Saveza za promjene – diskvalifikovanje.

“Došao sam da pričam i spreman sam da uvijek sa njima imam dijalog. To se vidjelo juče u Narodnoj skupštini. Oni su iznosili svoja mišljenja i niko im nije branio da bilo šta kažu. Zato su i dobili odgovor. Možda im se to ne sviđa, ali i meni se nisu sviđala pitanja”, rekao je Dodik.

On je naveo da su predstavnici Saveza za promjene izabrali svoj politički put.

“To poštujem. Na kraju krajeva, narod će biti sudija. Poslije jučerašnjih dešavanja mislim da sam pribavio dosta neophodne energije da nastavim još upornije da se bavim politikom i realizacijom svojih ideja”, poručio je Dodik.

(Srna)