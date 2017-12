Dodik: Nigdje u odlukama Haškog tribunala ne piše da su Srbi agresor

Dodik: Vučić me ne pritišće, poznat sam po tome da ne trpim pritisak

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u intervjuu Srni da je postalo nepodnošljivo i degutantno prebacivanje odgovornosti na Srbe i Srbiju i stalno osuđivanje koje dolazi iz Hrvatske nakon haške presude šestorici lidera “Herceg-Bosne”.



“Možda njima djeluje da je lakše da se pobjegne od situacije u kojoj se nalaze tako što će orkestrirano ponovo napasti na Srbe, ali moraju malo da se zaustave i vide konačno šta su činjenice i da su oni prvo etnički očistili Srbe iz Hrvatske, a sada pokušavaju za ono što su činili da žrtvuju svoj narod”, rekao je Dodik.

On je pojasnio da Hrvatska žrtvuje svoj narod tako što ih je natjerala da demontiraju “Herceg-Bosnu” i uđu u pregovore, čime su sami podigli optužnicu i doveli pripadnike svog naroda u poziciju da odgovaraju za “Herceg-Bosnu”.

“To je bila politika Hrvatske, a ne naša i mi nismo o tome odlučivali. Mi nismo rekli da li treba ili ne treba formirati `Herceg-Bosnu`. Zašto su je formirali i zašto je demontirali, to je priča za njih, nije za nas i konačno bi tu morali da traže razloge svog položaja, a ne da pokušavaju uporno da se obračunavaju sa Srbima”, rekao je Dodik.

On je ocijenio da se predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, koja je nakon presude šestorici lidera “Herceg-Bosne” izjavila da je “hrvatski narod žrtva velikosrpske agresije”, ponovo okreće optužbama prema Srbima i Srbiji u nedostatku drugih argumenata da pribavi pažnju svoje javnosti.

“Postaju sve degutantnije takve tvrdnje zvaničnika Hrvatske koji očigledno svoju nesposobnost sa početka rata za politiku koju je vodio Franjo Tuđman u to vrijeme, sada pokušavaju da pripišu nekom drugom”, rekao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske je u intervjuu Srni istakao da nigdje u odlukama Haškog tribunala ne piše da su Srbija i Srbi agresor.

“Svi znaju šta je moj stav o Haškom tribunalu, ali kada govorim o tim stvarima, nigdje ne piše da je Republika Srpska udruženi zločinački poduhvat kako su to željeli mnogi da prikažu. Ne piše nigdje da je Republika Srpska genocidna kako su pokušali da govore o njoj”, istakao je Dodik.

On je podsjetio da je politika Hrvata bila da izađu na referendum o nazavisnsoti i podrže BiH, a nakon samo godinu, dvije ušli su u oružani sukob sa muslimanima i time priznali da su pogriješili sa odlukom da izađu na referendum.

“Naravno da su to činili pod uticajem politike Franje Tuđmana. Sada znamo, a možemo i da pročitamo da je odlučujuću ulogu na tadašnje rukovodstvo Hrvata u BiH vršio Tuđman, tražeći od njih ponašanje koje je odgovaralo Hrvatskoj kao državi koja se obračunavala sa autonomijom Srba u samoj Hrvatskoj”, rekao je Dodik.

On je istakao da je očigledno da mnoge stvari koje je Hrvatska činila vezano za Republiku Srpsku Krajinu imaju predznak zločina i da to nikada nije procesuirano.

“Sada kada su došli u poziciju da su odgovorni za zločine nad Bošnjacima u BiH ponovo pokušavaju da prebace odgovornost na Srbe. To naravno treba odbaciti. Prema onome šta je posljednjih dana rekao Hag, nigdje ne stoji riječ `Srbi`. Nažalost, nigdje se ne spominju ni srpske žrtve, a trebalo bi da stoji da su počinjeni i zločini nad Srbima. Koliko je Srba bilo u Mostaru, a koliko ih je poslije rata? Ili koliko je Srba bilo na nekim drugim prostorima, a koliko ih je sad?”, upitao je Dodik.

On je podsjetio da je hrvatska vojska ušla u Mrkonjić Grad i da su tamo počinili zločine, te da za to postoje nesumnjivi podaci.

“Hag se na tu stranu nije okretao i nije presuđivao za zločine nad Srbima. Očigledno da su Hag i Hrvati smatrali da su Srbi cilj koji ne morate da dokazujete da li je opravdano da ga ubijete”, rekao je Dodik i dodao da je krajnje vrijeme da Kitarovićeva prestane sa takvim insinuacijama.

On je poručio Kitarovićevoj da bi, kao ozbiljan predsjednik, mogla konačno da se pozabavi sudbinom Srba stradalih tokom operacije “Oluja” i mnogih drugih akcija koje su se desile u Hrvatskoj, a ne da uporno prebacuje odgovornost na Srbe.

“Takve izjave hrvatskih zvaničnika više su za njihovu dnevnu upotrebu nego što mogu nešto da pokažu ili dokažu. Ne bih htio da budem ciničan, ali je nesumnjivo jasno da je o Hrvatskoj i Hrvatima na takav način, ipak, našao razloga da govori i takav kakav jeste međunarodni sud o kome imam svoje mišljenje i za koji sam uporno govorio da je jednostran i da ima više politike nego pravde u njemu”, rekao je Dodik.

On je naglasio da nema odgovora za ono što je počinila Hrvatska vojska, koja treba da odgovara za zločine u Mrkonjić Gradu i drugim mjestima, i dodao da će se vidjeti šta može domaće pravosuđe da uradi u tom pogledu.

Komentarišući optužbe da on i hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović vrše opstrukcije evroatlantskog puta BiH, kao i da to savezništvo ima “ruski rukopis”, Dodik je ocijenio da su to “gluposti skuvane u kuhinji u Sarajevu”.

“Kad god naiđu na određeni problem vezano za evropski put, onda pokušavaju da to dislociraju na Banjaluku ili Mostar. Svi znaju da je zastoj u zajedničkim institucijama i da se potencijal koji treba da obezbijede muslimani u potrebnim većinama za evropske reforme nalazi kod njih i da Bakir Izetbegović ne može ništa da obezbijedi. Zato nam dolaze ti prigovori”, rekao je Dodik.

U suštini, kaže Dodik, ti pregovori se odnose na ono da se “prebaci loptica na drugi teren”.

“Bakir Izetbegović, odnosno ta politička linija iz Sarajeva, kako se pokazuje, više je okrenuta Turskoj nego Evropskoj uniji i to je nešto što se dešava u posljednje vrijeme. Mi nismo protiv tih evropskih reformi koje se odnose na ono što je potrebno da se uradi a to je upitnik u skladu sa Mehanizmom koordinacije, koji je ranije usvojen”, naglasio je Dodik u intervjuu Srni.

On je podsjetio da je taj mehanizam zajednički dogovoren između evropskih institucija, Republike Srpske i Federacije BiH.

“To je usvojeno i treba da bude poštovano. Samo nepoštivanje mehanizma koordinacije nas dovodi u poziciju da nemamo završeno, na primjer, pitanje u vezi sa upitnikom ili o akcizama. Republika Srpska ima dovoljno ruku da bude dio većine za te akcize, ali nema ih kod muslimana”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske kaže da “ne može da vjeruje da neko baš u ovom trenutku tako bezočno laže i svaljuje odgovornost za evropski put na drugu stranu, a ne vidi da je to upravo u Sarajevu”.

“Što se tiče atlantskih integracija Republika Srpska je donijela svoju odluku o tome da BiH želi da ostane neutralna i naš stav kada se bude razgovaralo o tome na nivou BiH biće upravo takav – mi smo za neutralnost. Ne treba da pominjem da se mora poštovati stav parlamenta, bez obzira iz koje opcije dolazio neko iz Republike Srpske i da će, shodno načinu odlučivanja u BiH, to ostati tako, dakle da neće moći donijeti odluku o priključivanju atlantskim integracijama”, rekao je Dodik.

Na pitanje da prokomentariše predstojeću posjetu članova Predsjedništva BiH Srbiji, predsjednik Srpske ocijenio je da je dobro što će doći do te posjete, te da i na taj način Srbija pokazuje i dokazuje svoju centralnu ulogu u regionalnim odnosima.

“Pitanje granice koje treba definisati je ključno pitanje imajući u vidu da se Republika Srpska o toj temi već izjasnila i ne vidi ništa sporno u prijedlogu koji dolazi iz Beograda. Moguće je očekivati da će Sarajevo, bez ikakvog razloga i ničim izazvano, praviti probleme u vezi sa tim. U svakom slučaju, vjerujem da će doći do otvaranja tog pitanja i približavanja stavova koliko-toliko”, rekao je Dodik.

On je rekao da po drugim pitanjima Predsjedništvo BiH, kako je ustavom definisano, ne može mnogo šta učiniti bez entiteta, bez obzira što je svih prethodnih godina ignorisana činjenica da je BiH organizovana kao zajednica dva entiteta i tri naroda i da se u nadležnosti entiteta nalaze ključni poslovi koji bi mogli da budu predmet razgovora.

“Vjerujem da će Srbija, kao i uvijek, pokazati daleko više kompaktnosti i konzistentnosti u pogledu stavova od Predsjedništva BiH, koje se ionako ne može ni o čemu da dogovori”, kaže Dodik.

Upitan da prokomentariše izjavu izvršnog direktora američke organizacije “Atlantski savjeta” Dejmona Vilsona koji je rekao da se Amerika povukla iz BiH i “prepustila Rusima da započnu podle igre u regionu”, Dodik je naglasio da u BiH ne vidi nikakve “igre Rusa”, pogotovo ne vojne.

“Očigledno da se neko ko sjedi u NJujorku ili Vašingtonu više boji toga nego mi ovdje koji ne vidimo ništa. `Atlantski savjet` je mimo zvaničnih struktura vlasti, ali ima određeni javni uticaj. Međutim, kada se sve prati u kontinuitetu, vidi se da je ideja predsjednika SAD Donalda Trampa sasvim drugačija, da je njegova predizborna kampanja i ono što je govorio o Ujedinjenim nacijama potpuno suprotno od onoga što govori `Atlantski savjet`”, rekao je Dodik.

On je dodao da su poruke iz ove organizacije da bi trebalo pojačati angažman zvanične Amerike na Balkanu i u BiH očigledno recidiv stare administracije, koji pokušava da na isti način i istim kalupom obezbijedi prisustvo na nekim drugim mjestima.

“Prema tome, previše je razlika i kontradiktornosti vezano za zvaničnu politiku u samoj Americi koju prezentuje Tramp kao izabrani predsjednik i nekih nevladinih struktura kao što je `Atlantski savjet`”, rekao je Dodik.

On je ocijenio da eventualni prijedlog o otvaranju američke vojne baze u Brčkom, što zagovara “Atlantski savjet”, treba odbaciti, te da BiH ne može da prihvati tako nešto.

“Treba odbaciti bilo kakav prijedlog da na prostoru BiH bude američka vojna ili NATO baza. NJihovo vojno prisustvo već je ovdje dovoljno dugo da treba razgovarati o tome kako demilitarizovati BiH, a ne kako je dodatno militarizovati. Da bi neko recimo odlučivao o Brčkom, odluku mora da donesu organi BiH”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske kaže da je potpuno uvjeren da od toga nema ništa, jer Predsjedništvo BiH ne može da donese takvu odluku s obzirom na to da je Narodna skupština Republike Srpske donijela svoju odluku o vojnoj neutralnosti.

“Brčko distrikt je zajedničko vlasništvo dva entiteta, nije u vlasništvu BiH nego dva entiteta, tako piše u arbitražnoj odluci”, podsjetio je predsjednik Republike.

(Srna)