Dodik: Nezavisna Srpska će nam pasti u krilo kao zrela jabuka

Dodik: Nakon trase do Prnjavora sanacija i pristupnih puteva

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da vjeruje da će Srpska jednog dana biti država i da nije važno da li će to biti za pet, deset ili 15 godina.

“Garantujem, nezavisna Srpska će nam pasti u krilo kao zrela jabuka. BiH je neodrživa, a kada bi se Republika Srpska danas izdvojila ne bismo imali nijedan problem da živimo kao samostalna država”, rekao je Dodik za “Večernje novosti”.

Dodik je poručio da bi, kada bi mogao sutra da formira samostalnu Republiku Srpsku, a da “ne padne nijedna glava”, to i učinio.

“Moja politika je da to učinim političkim sredstvima”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske ističe da je BiH “moranje, a ne želja”, te da se nikada nije osjećao “Bosancem”.

“Uvijek me zaboli kada dođem u Beograd i neko me pita – `Šta ima novo u Bosni?`. Utrnem od takvog pitanja. Ne mrzim nikoga u Bosni, ali se ne identifikujem sa tom državom, već sa narodom kojem pripadam, svojom vjerom, jezikom i pismom”, rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje da li insistiranjem na samostalnosti Srpske ugrožava poziciju Beograda u vezi sa Kosmetom, Dodik je rekao da nije pitao Srbiju šta o tome misli, ali da smatra da Beograd iz svojih razloga mora ostati na međunarodnoim principu teritorijalne nedjeljivosti, imajući u vidu Kosovo.

“To je najvažnije državno pitanje Srbije i ja to razumijem. Ali isto tako, najvažnije nacionalno pitanje Srbije je Republika Srpska”, rekao je Dodik.

Upitan da li se ta dva pitanja mogu rješavati u paketu, Dodik je rekao da je

svijet povodom Kosova i Metohije, navodno kažnjavajući Slobodana Miloševića, dodatno ponižavao Srbiju i Srbe, što govori koliko je taj projekat ciničan u antisrpski, a ne antimiloševićki.

“Cilj je bio da se uruše i ponize srpska državnost i nacija. Albancima i Srbima, koji ratuju i ubijaju se, mađunarodna zajednica kaže – raziđite se. Muslimanima i Srbima, koji, takođe, ratuju i ne vole se kažu – morate da budete zajedno. To je licemjerje međunarodne zajednice. Nije nam ponuđeno fer rješenje”, rekao je Dodik.

Komentarišući dešavanja u Kataloniji, Dodik je rekao da se Srpska nije identifikovala sa tim španskim regionom.

“Naša priča je potpuno autentična. Istoriju Katalonije ne poznajem dovoljno, ali znam svoju i znam da je Republika Srpska konstituisana kao država, jer sam bio poslanik kada se ta odluka donosila. Imamo sve elemente državnosti – teritoriju, efektivnu vlast i narod koji to želi. Bili smo i jesmo država, ali nam ne dozvoljavaju da to govorimo”, rekao je Dodik.

Na konstataciju da je zbog takvih stavova ušao u sukob sa međunarodnom zajednicom, Dodik je rekao da se Srbi kao narod moraju osloboditi stereotipa da stranci ovdje mogu da rade šta hoće, a da oni moraju da slušaju, dodajući da je on sa tim raščistio još 2006. godine, kada je postao premijer.

“Tada sam prekinuo praksu da se svi materijali prije sjednice Vlade šalju u Kancelariju visokog predstavnika /OHR/. Kada je došao njihov predstavnik Kris Benet da se žali ja sam ga izbacio napolje i napisao odluku da mu se zabranjuje ulazak u zgradu Vlade Republike Srpske”, podsjetio je Dodik.

Osvrćući se na posljednji izvještaj visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, Dodik je rekao da Incko mora da ode, ali da niko drugi ne dođe.

“On je jedan fini međunarodni hohštapler. Ima platu od 24.000 evra, na koju ne plaća porez, a tragično je što tvrde da on nama pomaže”, rekao je Dodik.

Povodom Inckove tvrdnje da je ublažio retoriku i odustao od referenduma poslije sankcija SAD, Dodik kaže da moli Amerikance da mu produže sankcije, ako misle da je to razlog.

“Meni je život lakši otkako mi Amerikanci ne dolaze u kabinet. Šta će mi oni? Sa njima je veoma teško razgovarati. To su uvijek nadobudni tipovi koji nešto traže i na nešto nas prisiljavaju”, rekao je Dodik.

Povodom tvrdnji da je jedan od zahtjeva američkog diplomate Hojt Jia predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću bio da obuzda Dodikove aspiracije u vezi sa nezavisnoj Srpskoj, predsjednik Srpske kaže da se Hojt Ji ovdje lažno predstavlja kao neka moć, a najveći je gubitnik.

“Do sada se nije desilo da je neki američki diplomata došao i nešto rekao, a da je poslije morao da mijenja svoj stav. To govori da on nije dobio podršku Vašingtona za takvu priču. Zato je EU istog dana saopštila da ne stoji iza toga. Odlično je što se to desilo, jer se sada vidi da je taj Hojt Ji potpuno beznačajna politička figura i običan mešetar”, smatra Dodik.

On je negirao da je bilo pritisaka iz Beograda po pitanju referenduma o pravosuđu.

“Nema pritisaka iz Beograda. Ranije ih je bilo u određenoj mjeri, ali sa Vučićem toga nema. Imamo odlične odnose sa Srbijom. Ono što se vidi je veoma dobro, ono što se ne vidi je još bolje”, rekao je Dodik.

Komentarišući izjavu Jia da Srbija sjedi na dvije stolice, Dodik je rekao da je zapravo Ji sjedio na dvije stolice – jednoj iz bivše administracije i na drugoj u pokušaju da se dogovori novoj, koja mu je očigledno izmakla.

“Ovdje se ne radi o stolicama, već o realnim interesima. Traže da prekinemo odnose sa Rusijom i pitaju šta su oni uradili za nas. Uradili su mnogo. I da ništa drugo nisu, stavili su veto na britanski prijedlog deklaracije UN po kojoj su Srbi genocidan narod. Ne samo da bi to bio dodatan atak na Srpsku već bi ta deklaracija razgrađivala i Srbiju. To se ne može zaboraviti. A od Amerikanaca smo dobili bombe sa osiromašenim uranijumom. Oni su jaki, to je u redu, ali nemojte očekivati da vam aplaudiram dok nas bombardujete”, rekao je Dodik.

Povodom informacije da Velika Britanija u BiH šalje dodatne vojnike “za operativno reagovanje u regionu”, Dodik je ocijenio da je stara britanska politika usložnjavanje odnosa, a ne rješevanje problema, dodajući da je ta politika u kontinuitetu antisrpska.

“Čak i kada je djelovalo da su nam saveznici, radili su podmuklo protiv srpskih nacionalnih interesa. Moramo narod da oslobodimo stereotipa o moćnim strancima i da sudbinu uzmemo u svoje ruke. Ja sam primjer da je to moguće”, rekao je Dodik.

On ističe da bi Srpska bila dodatno devastirana da je pokazivala podaništvo prema strancima.

“Ja uopšte ne vjerujem u dobre namjere stranaca”, poručio je predsjednik Srpske.

Govoreći o zajedničkoj deklaraciji Srbije i Srpske o pravima srpskog naroda, Dodik je ponovio da bi ovih dana tekst deklaracije trabalo da razmatra zajednički tim, te da, ukoliko se saglasi, i skupštine o tome raspravljaju.

On kaže da će to biti prvi put da skupštine Srbije i Republike Srpske donesu identičan akt, ocijenivši da je to veoma važno.

Povodom negativnih reagovanja na deklaraciju, Dodik kaže da je to nemoguće objasniti, dodajući da taj dokument neće biti osnov za destabilizaciju.

“Zašto mi ne bismo promovisali svoja politička prava u Crnoj Gori, Albaniji, Sloveniji…, kao što oni čine za svoje sunarodnike u svojim državama. To je afirmacija prava, a ne neko jurišanje”, rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje šta je za Srbe uz Republike Srpske najvažnije da se nađe u deklaraciji, Dodik je rekao da Srbi u BiH ne žele da budu bosanski Srbi.

“Hoćemo da izrazimo da su Srbi – Srbi, gdje god da žive. Da nisu ničiji, da pripadaju svom narodu i vole Srbiju. Onima koji su napadali deklaraciju vjerovatno će smetati što nije napisano nešto nenormalno da bi oni imali čime da se zanimaju”, rekao je Dodik.

(Srna)