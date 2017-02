Dodik: Nervira me fingiranje srpskog jedinstva

Dodik: Do 15. marta optužnica zbog referenduma

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da duboko griješe iz Saveza za promjene kada pokušavaju da lociraju problem u vezi sa zahtjevom za reviziju presude Međunarodnog suda pravde protiv Srbije samo na bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, tvrdeći da sa njim neće da rade, te naglasio da je njihovo podaništvo prevršilo svaku mjeru.



Dodik je sinoć za Radio-televiziju Republike Srpske ocijenio da to što oni iz Saveza za promjene, a naročito iz SDS-a rade, tvrdeći da štite Dejtonski mirovni sporazum predstavlja njegovu razgradnju.

On je rekao da je bošnjačka inicijativa za pokretanje revizije presude protiv Srbije crvena linija, trenutak u kome su bozočno poniženi Republika Srpska, Srbija i svi Srbi, te istakao da se ne može ići dalje dok se ne riješi to pitanje i ne stavi na dnevni red niz drugih koja su ostala otvorena.

“To je crvena linija, na to ne pristajemo, to odbacujemo! Ovo je provalija tako velika da se više ne može preskočiti. Ovo je trenutak kada se moraju raščistiti sva otvorena pitanja. Ne krećemo se dalje dok se to ne riješi. Idemo da rješavamo pitanje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, mehanizma koordinacije, Suda i Tužilaštva BiH, popisa, da se dogovorimo o demilitarizaciji”, rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je razlika u ovoj krizi u odnosu na prethodne krize u BiH ta što su Bošnjaci uzurpirali institucije BiH jer su očigledno nervozni u iščekivanju da unitarizuju BiH.

“Pošto to ne može i nije uspjelo i neće moći oni su sada doveli te institucije u blokadu”, kaže Dodik.

On je naglasio da je Republika Srpska sve izgubila u BiH i da nema nijednog razloga da slavi i brani BiH, da se Dejton štiti afirmišući svoja prava iz Dejtona, kao i da stvari ima da se vrate na Republiku Srpsku.

“Ako nema svih, nema ni predstavljanja BiH. Sve što je na nivou BiH je izvedeno, ništa nije suvereno. U BiH će funkcionisati samo ono što može, a uvijek može Republika Srpska, jer je jedino ona u BiH održiva. Gledaćemo da se još bolje organizaciono i proceduralno osposobimo da branimo naša prava”, poručio je Dodik.

Komentarišući detalje iz pisma Međunarodnog suda pravde, koje je objavio Bakir Izetbegović, Dodik je ocijenio da je veoma primjetno da je sve urađeno brzo što govori o tome da postoji politički uticaj na sam Sud, te da se i zbog toga čitavoj toj proceduri ne može vjerovati.

“Moje povjerenje prema međunarodnim institucijama je veoma malo, gotovo nikakvo. Ranije sam naivno vjerovao da postoji međunarodna pravda, ali sam se, međutim, uvjerio da postoji međunarodna nepravda. Jer ako je neko mogao dovesti pojedince u BiH i da krši Dejton, a da ga štiti Savjet za sporvođenje mira-onda ovdje ništa nije sigurno”, istakao je Dodik.

Kada je riječ o budućem funkcionisanju zajedničkih institucija, Dodik je rekao da je u redu da se održavaju sastanci i zakazuju sjednice, ali da na njima ne može da se odlučuje sve dok ne budu završene teme koje su od interesa Republike Srpske.

“Ako je muslimanima nešto važno, važno je i nama. Jednostavno na tom principu mogu da se rješavaju stvari. Pri tome moramo biti uvjereni da ukoliko mi pristanemo da rješavamo nešto što je u interesu Bošnjaka, onda i oni moraju da rješavaju ono što je u našem interesu”, rekao je Dodik.

On ističe da od sastanaka niko ne bježi i da se stvari moraju rješavati na nivou vlada Republike Srpske i Federaciji BiH.

“To je jedini mogući način, jer je BiH servis i državna zajednica”, rekao je Dodik.

On kaže da je potrebna nova politička snaga u Republici Srpskoj u okviru postojećih partija koja će moći primarno, bez oklijevanja i ustručavanja, da izgura interese Republike Srpske.

Govoreći o srpskom jedinstvu, Dodik kaže da je počelo da ga nervira fingiranje tog jedinstva.

“To fingiranje znači da postavite cilj kao jedinstvo, a onda unutar srpskog političkog tijela morate da pravite razne ustupke. Ja nisam od tih ljudi. U silnim definicijama moći i vlasti postoji i jedna koja govori da se moć nekoga oslikava u tome da nešto stavi na dnevni red. Ukoliko Srpska može da stavi nešto na dnevni red, onda je moćna”, rekao je Dodik.

On ističe da je veoma važno da Republika Srpska bez imalo oklijevanja postavi stvari onako kako misli da treba.

“Srpski nacionalni cilj ovog vijeka mora da bude da Srbi moraju neprikosnoveno da imaju svoje zajedništvo i državu”, rekao je Dodik.

On je naveo da interes Republike Srpske nije interes političkih grupa, pojedinaca, fotelja, ni privilegija, već ono što je dogovoreno u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

