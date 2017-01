Dodik: Ne osjećam se ugroženo zbog uvedenih sankcija

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Banjaluci da očekuje da će pitanje američkih sankcija biti aktuelno još neki period, ali da će se to u izvjesnom vremenu riješiti u samim SAD.

Dodik je izjavio novinarima da se ne osjeća ni loše ni ugroženo zbog uvedenih sankcija, te da su one nepravedne, dio spina i pokušaj obračuna jednog broja ljudi iz bivše američke administracije s njim, jer nije prihvatio mnoge stvari koje su htjeli da uradi.

Predsjednik Srpske je istakao da nije čovjek koji može da trguje interesima Republike.

Navodeći da je o uvedenim sankcijama razgovarao danas sa ambasadorom Rusije u BiH Petrom Ivancovim, Dodik je naglasio da o podršci Rusije govori sam podatak da je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije osudilo uvođenje sankcija, što se može vidjeti i na internet sajtu te institucije.

Komentarišući sankcije koje je bivša američka administracija uvela predsjedniku Srpske, ministar vanjskih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov nedavno je izjavio da Srpska ne ruši BiH, već brani svoju poziciju u BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

Savjet ministara je pomoćno tijelo Predsjedništva

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da Savjet ministara BiH nije adekvatan sagovornik nijednoj od vlada u regionu, te da je to, prema ustavu, pomoćno tijelo Predsjedništva BiH.

“BiH nema vladu i sva operativna, institucionalna, infrastrukturna i druga pitanja su u nadležnosti entiteta”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Govoreći o jučerašnjem sastanku premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića u Beogradu Dodik je ponovio da Zvizdić nije predsjednik nikakve vlade, već predsjedavajući Savjeta ministara, te da su ga, u tom smislu, neki u Srbiji lažno predstavljali.

On je naveo da su se nakon sastanka Vučića i Zvizdića mogle čuti riječi koje su dobro došle za stabilizaciju nekih prilika, ali da se ime Zvizdića nije trebalo da pojavljuje kao tema razgovora, jer nema šta da o tome kaže.

Dodik je poručio da će Srpska, ako dobije informaciju o tome šta je dogovarano na pomenutom sastanku, podržati sve ono što je u interesu Srpske.

“Dobro je da se u regionu razgovara o svim pitanjima, ali mi u Republici Srpskoj uvijek imamo sumnju da je za to relevantan faktor Zvizdić i Savjet ministara, s obzirom na ustavnu poziciju”, objasnio je Dodik.

On je rekao da je na navedenom sastanku uglavnom bilo riječi o infrastrukturnim objektima, koji su isključivo na prostoru Srpske.

“Svi mostovi na Drini su u našoj nadležnosti i izgradnja najavljenog auto-puta (Sarajevo-Beograd), za koji mi nemamo još nikakve informacije, dobro je došla, jer on 95 odsto prelazi preko teritorije Srpske. U tom pogledu, Republika Srpska treba da odredi trasu i način kuda će se to kretati i u to ćemo se uključiti sa Srbijom”, najavio je Dodik.