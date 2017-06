Dodik najavio povećanje plata u javnom sektoru

“Naredne godine povećaćemo plate u javnom sektoru, šta god na to rekli kreditori MMF-a”, poručuje predsjednik Republike. Tako Milorad Dodik pravi zaokret i poručuje da aranžman više ne postoji, pa samim tim ni obaveza da se smanji potrošnja na plate. Tvrdi da je ove godine Srpska imala ekonomski rast i, ako se tako nastavi i naredne, biće, tvrdi on, para za povećanje plata.



“Ako budemo imali rast od tri ili 3,5 odsto, stvoriće se uslovi za povećanje plata. Da li je to kršenje obaveza prema MMF-u? Ako mene pitate, tog aranžmana uopšte nema. Da li će to biti kršenje? Mi ćemo insistirati na tome, mi mislimo da to treba i mi ne mislimo da MMF treba da upravlja našim platama i našim životima na način kako je to do sada bilo”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

A do sada je važila obaveza da se mora smanjiti ukupna potrošnja na plate, što je bila ključna obaveza iz Pisma namjere. Prvu opomenu MMF je nedavno poslao Savjetu ministara zbog najave da će se pripadnicima SIPA povećati plate, a taj potez vlasti na bh. nivou kritikovala je i predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović.

Srpska je primanja zaposlenih smanjila krajem prošle godine donošenjem Zakona o platama, podsjeća ministar rada RS. On kaže da je kroz umanjenje minulog rada potrošnja svedena u okvire koji su prihvatljivi MMF-u.

“Pratimo taj okvir, odnos potrošnje prema BDP-u, i on mora biti uokviren u tri odsto, a svaka iskakanja zahtijevaće nove mjere. Prema informacijama koje ja imam, nema tih iskakanja sa postojećim nivoom plata i do daljnjeg plate ostaju kakve jesu”, rekao je Milenko Savanović, ministar rada RS.

Ipak, Milorad Dodik prvi put poručuje da aranžman Srpsku više ne obavezuje, pa najavljuje povećanje plata. Prošle godine Vlada RS je usvojila i strateški plan za smanjenje potrošnje na plate, koji je predviđao da se u naredne tri godine budžet za plate postepeno smanjuje.

Na to je trebalo uticati i smanjenje broja radnika u javnom sektoru, a da li se od svega odustalo iz Vade danas zvanično nema objašnjenja. Šta tačno Vlada planira i da li je u igri novo smanjenje ili, ipak, povećanje plata, i ministri nerado govore.

“Nije to pitanje za mene. Jesam ministar, ali imam svoju resornu nadležnost. Ali, to je pitanje za nekog drugog”, kaže Neđu Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

A oni koji su nadležni danas nisu odgovorili na naša pitanja. Iz Ministarstva finansija RS nema odgovora da li će biti povećanja plata i dokle se stiglo u izradi operativnog plana za smanjenje plata, što je obaveza iz Pisma namjere.