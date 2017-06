Dodik: Na privatnike nemam uticaj, ali javni sektor zaslužuje veće plate

Drastične razlike u cijenama: Od ćevapa za 10 KM, do kafe od 60 feninga

Predsjednik RS: Do kraja ove godine veće penzije, a 2018. i plate

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da će u narednom periodu biti stvoreni uslovi za povećanje plata u javnom sektoru, ukoliko bruto domaći proizvod (BDP) u Srpskoj ove godine bude veći od tri do 3,5 odsto.



“Mi ćemo to i učiniti”, rekao je Dodik i dodao da je potrebno da u tom smislu i ovdašnji privrednici učine maksimalan napor.

Predsjednik Srpske je ponovio da ne može da utiče na povećavanje plata u privatnom sektoru, ali da može u javnom, “koji to svakako zaslužuje”.

“Mislim da smo ostvarili veliki uspjeh što nismo smanjivali plate tokom svjetske ekonomske krize. Održali smo ih na istom nivou, ali, takođe, mislim da je vrijeme da mi tu krenemo dalje”, rekao je Dodik.

Kada je riječ o zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) da se smanji javna potrošnja i ne povećavaju plate u javnom sektoru, Dodik je napomenuo da aranžmana BiH sa MMF-om uopšte nema.

On je rekao da će Srpska insistirati na povećanju plata, bez obzira na to da li neko smatra da je to kršenje tog aranžmana.

“Ne mislimo da MMF treba da upravlja našim platama i životima kao do sada. Uostalom, MMF-a i nema. Mi smo preživjeli ovo vrijeme i bez njega. Zašto bi aranžman obavezivao Srpsku ako ne funkcioniše, zahvaljujući činjenici da na nivou BiH i Federacije BiH nisu ispunjeni uslovi”, pitao je Dodik.

On je rekao da je Srpska, s druge strane, ispunila sve uslove MMF-a.

(Srna)