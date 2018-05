Dodik – Mlađenović: Dogovoreni projekti vrijednosti 60 miliona KM

Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović rekao je da je današnja posjeta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Bratuncu dan koji će se pamtiti u ovom mjestu, jer su dogovoreni brojni projekti, što je potvrđeno i na sastanku sa ovdašnjim privrednicima.

“Vlada Republike Srpske u posljednjih deset godina uložila je 90 miliona KM, a pripremili smo i dogovorili projekte vrijednosti od 60 miliona KM za naredni period”, precizirao je Mlađenović.

Prema njegovim riječima, u Bratunac je od 2000. do 2006. godine uloženo 1,3 miliona, a u posljednje četiri godine 40.000 KM sa nivoa BiH.

“Dosta nam je šuplje priče i praznih obećanja. Mi smo lokalni funkcioneri koji brinemo da stvorimo uslove za bolji život ljudi jer je to naša uloga i obaveza”, rekao je Mlađenović.

Mlađenović je istakao da je primjer ulaganja Vlade Republike Srpske u Bratunac najbolji dokaz da Vlada ne pravi razliku među opštinama po političkoj pripadnosti i da vodi računa o ravnomjernom razvoju opština na cijelom području Republike Srpske.

“To možemo ostvariti samo uz podršku predsjednika Republike Dodika, a to nam potvrđuje desetogodišnje iskustvo i saradnja, od izgradnje mosta preko Drine, puteva, Doma zdravlja, sistema za navodnjavanje, rekonstrukcije i proširenja gradskog vodovoda i niz drugih projekata”, rekao je Mlađenović.

On je ponovio da ga je dosadašnja saradnja i podrška predsjednika Dodika i Vlade Republike Srpske opredijelila da napusti SDS i pređe u SNSD, da bi realizovao brojne projekte koji će stvoriti bolje uslove i perspektivu Bratuncu i njegovim građanima.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo projektima koji su u proteklom periodu realizovani u opštini Bratunac, a koji su od kapitalnog značaja za ovu lokalnu zajednicu.

Nakon sastanka sa načelnikom opštine Bratunac Nedeljkom Mlađenovićem, Dodik je naglasio da tu prije svega misli na put do Skelana, kao i projekat odbrane od visokih voda čiji je cilj da Bratunac više nikada ne doživi sudbinu iz 2014. godine.

On je rekao danas u Bratuncu da je samo u projekat odbrane od visokih voda uloženo desetak miliona KM.

“Sada radimo sistem navodnjavanja koji treba da obezbijedi racionalno korištenje zemljišta. Ovaj projekat je vrijednosti oko devet miliona KM i on će biti realizovan sredstavima Republike Srpske”, naglasio je Dodik.

On je rekao da je vlast u Srpskoj uvijek imala poseban odnos prema ovoj opštini kao važnom dijelu Republike.

“I ako igdje možemo da demantujemo tvrdnje pojedinaca o uskraćivanju sredstava opštinama sa ovih prostora, onda je Bratunac najbolji primjer da to nije tako”, rekao je predsjednik Srpske.

On je izrazio uverenje da će ubrzo biti završena i most “Bratoljub”. “Vlada Republike Srpske je uočila slabosti i sporosti u proceduriama i prihvatila je sve definisane i nedefinisane troškove u vezi sa izgradnjom graničnog prelaza i vjerujem da će to ubrzo biti završeno. Taj most je od velikog značaja”, rekao je Dodik.

On je naveo da je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, načelniku opštine Mlađenoviću i njemu kao predsjedniku Republike pripala obaveza da realizuju tu ideju koja je bila višedecenijska težnja ljudi ovog kraja.

“Veoma sam srećan i ponosan i radujem se danu kada ćemo taj most pustiti u saobraćaj i na taj način praktično realizovati ono što smo nazvali projekat “Podrinje”, odnosno razvoj i jedne i druge obale Drine”, istakao je Dodik.

On je podsjetio da je Vlada Srbije, takođe, podržala ovaj kraj i obezbijedila sredstva za sanaciju škole.

“Veoma je važno da lokalna zajednica ima opredjeljenje, a Bratunac to ima. Ništa gore nema kada dođemo i tragamo za projektima jer lokalna zajednica sama nema nikakav prijedlog niti projekat. Bratunac je primjer opštine koja je uvijek imala projekte i prijedloge, koja je uvijek sarađivala i zato se i moglo kretati naprijed”, naglasio je Dodik.

Što se tiče saradnje sa načelnikom opštine Bratunac, Dodik je rekao da je ona bila u interesu ovog mjesta i mještana.

“Drago mi je da je načelnik i danas istakao da smo, bez obzira na političke razlike, zajedno radili u interesu naroda i što je primijetio da je Vlada bez oklijevanja i bilo kakve diskriminacije u kontinuitetu ulagala u Bratunac”, naglasio je predsjednik Srpske.

On je rekao da u ovoj loklanoj zajednici ima još stvari koje treba pospremiti i uraditi, te da će to zajedno činiti lokalna zajednica i republička vlast.

(Srna)