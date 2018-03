Dodik i Lukač: Što prije riješiti slučaj Davida Dragičevića

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je neophodno u što skorije vrijeme rasvijetliti slučaj tragičnog stradanja Davida Dragičevića.

Dodik je nakon sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem rekao novinarima da je zatražio da MUP u što skorije vrijeme obezbijedi dodatnu ekspertizu u ovom slučaju i da se porodici i javnosti dostave činjenice.

“Neophodno je što prije riješiti ovaj slučaj. Žao mi je što neki žele ubaciti u sve ovo politiku, što je potrebno otkloniti”, dodao je Dodik.

Dodik je istakao da MUP ima dodatnih informacija u vezi sa ovim slučajem, da istraga nije završena, te da treba imati povjerenja u ekspertski tim policije.

“U tom pogledu, ministar će danas kontaktirati sa porodicom, a i ja ću u poslijepodnevnim časovima razgovarati sa njima. Smatram da je od opšteg interesa i porodice i javnosti da se stvori neutralna atmosfera, odnosno objektivna situacija za istragu i da se činjenicama vjeruje”, ocijenio je Dodik.

On je istakao da postoje razne spekulacije, ali da je potrebno stvoriti uslove da istražni organi u neutralnoj atmosferi vrše istrage.

“Možda je bilo neadekvatnog prezentovanja nekih činjenica ili spekulisanja oko onoga što je rečeno. Istina je da se istraga radi i da će dati odgovor na pitanja koja svi očekujemo”, poručio je Dodik.

Govoreći o sinoćnjem okupljanju građana na Trgu Krajine u Banjaluci povodom ovog slučaja, Dodik je rekao da je očigledno da neki koriste svaki događaj u Republici Srpskoj da pokušaju da na ovaj način okupljaju građane.

“Apsolutno nije tačno da policija nije radila na detaljima istrage, ali ne treba očekivati da se svaka dan saopštavaju činjenice, jer to nije u cilju istrage. Ovo je bolan trenutak za sve nas, mladi život je izgubljen ovdje u gradu i to zaboli svakog čovjeka koji ima emocije”, rekao je Dodik.

On je dodao da je zadatak nadležnih da na profesionalan način odrade ovaj posao, te da se ni policija, ni država neće povinovati različitim grupama koje pokušavaju da iskoriste ovakve događaje.

“Bilo ili ne bilo okupljanje, policija je radila svoj posao i radiće ga i dalje.

Tražio sam od ministra da pojača tim i uvede nove ljude koji treba da vode istragu do kraja. Treba nam objektivna istina i povjerenje u ljude koji se bave tom istragom”, naglasio je Dodik.

On je poručio da je svima u interesu da se ovaj slučaj rasvijetli, kao i da je jedini način za to da se dođe do nepobitnih činjenica, kakve god one bile.

Dodik je ukazao na to da je negativna atmosfera oko ovog slučaja u javnosti stvorena dijelom i političkim zahtjevima i korištenjem emocija koje su veoma bolne.

“Žao mi je što se to desilo, ali nije naš posao sveden na to da samo radimo ugodne stvari. Trebamo vjerovati institucijama, vjerujem da će policija u dogledno vrijeme izaći sa nepobitnim činjenicama, ali i da će spekulacija biti bez obzira na to kakva istina bude utvrđena”, naglasio je predsjednik Srpske.

Prema njegovim riječima, odgovornost nadležnih prema javnosti i porodici je da se maksimalno angažuju i što je moguće više utvrde činjenice i dođu do istine.

Ministar Lukač rekao je da će danas posjetiti porodicu tragično stradalog Davida Dragičevića i prezentovati činjenice do kojih je MUP došao.

On je napomenuo da je informisao predsjednika Republike o svim činjenicama do kojih je MUP došao prilikom istrage.

Lukač je ponovio da niko ko je imao kontakta prilikom incidente situacije sa pokojnim Dragičevićem nema rodbinske veze sa pripadnicima MUP-a, a naročito sa nekima iz vrha ovog ministarstva.

“Ali bez obzira, sve i da ima, mogu garantovati da će MUP da uradi profesionalno svoj dio posla i da ništa od javnosti, a naročito porodice kojoj je interes da saznaju punu istinu, neće biti sakriveno”, rekao je Lukač.

Prema njegovim riječima, zato i jesu iznese određene činjenice do kojih se došlo prilikom uviđaja.

“One /činjenice/ mogu izgledati i brutalno, ali su činjenice koje nismo htjeli da sakrijemo od javnosti. O detaljima istrage ćemo informisati javnost koja želi da zna šta se dešava u ovom slučaju. Niko ko je do sada na bilo koji način uključen u ovu situaciju neće i ne može biti zaštićen ako ima ikakve odgovornosti”, rekao je Lukač.

On je naveo da je cilj MUP-a da dođe do istine, a da su lica koja su bila na bilo koji način u dodiru sa pokojnim Davidom privedena, saslušana i poligrafisana.

“Nastavljamo istragu da bi utvrdili na koji način su se određeni predmeti iz prethodno prijavljenog krivičnog djela našli kod njega, da li je imao kontakte sa nekim drugim licima koji su na bilo koji način mogli doprinijeti da tragično okonča život”, rekao je Lukač.

On je pozvao građane, ako imaju bilo kakvu informaciju da se obrate MUP-u, koji će iskoristiti sve kapacitete da slučaj rasvjetli do kraja.

