Dodik i Lukač: Nova istraga o okolnostima smrti Davida Dragičevića

Očekujem i tražim od ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da u najskorije vrijeme rasvijetle slučaj tragično stradalog Davida Dragičevića i o svemu informišu porodicu i javnost. Detalje o toku istrage predsjednik je čuo od ministra Dragana Lukača. Predsjednik je poručio da se mora vjerovati ekspertskom timu policije, ali i da se mora stvoriti neutralna atmosfera za istragu.

“Ono što ja tražim je da ministarstvo u najskorije vrijeme dodatnim naporima obezbijedi dodatnu ekspertizu činjenica, svih elemenata vezanih za taj događaj i da u tom pogledu i saopšti to javnosti. Ono što sam ja tražio od ministra je da pojača tim i uvede nove ljude u tim koji bi završio ili vodio tu istragu do kraja. Mislim da to nije problem, treba nam objektivna istina i treba nam povjerenje u one ljude koji se bave tom istragom”, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik.

Ministarstvu unutrašnjih poslova je cilj da rasvjetli slučaj i dođe do istine, kaže ministar Lukač. Svako ko je na bilo koji način uključen u slučaj neće i ne može biti zaštićen, kategoričan je Lukač.

“Ono što mogu da garantujem je da će MUP da uradi profesinoalno svoj dio posla, da ništa od javnosti, naročito od porodice, kojima je na pravom mjestu da saznaju istinu, neće biti sakriveno. Iz tog razloga juče su iznesene određene činjenice do kojih se došlo prilikom uviđaja. One u prvi mah mogu da izgledaju brutalno, ali su činjenice koje nismo htjeli da sakrijemo od javnosti” kaže Lukač.

Ministar Lukač i predsjednik Dodik posjetili su danas porodicu Dragičević. Obećali su da ce učiniti sve da se slučaj sto prije rasvijetli. Biće obavljena i dodatna obdukcija tako da sahrana neće biti obavljena sutra.

Porodica i prijatelji porodice Dragičević kao i građani i večeras su se okupili na Trgu Krajine. Otac stradalog mladića, Davor Dragičević nije želio da govori o detaljima razgovora sa predsjednikom i ministrom ali im se zahvalio na pomoci. Kaže da mu je predsjednik Dodik obećao da istraga u slučaju njegovog sina kreće ispočetka. Još jednom ponavlja da samo želi istinu o okolnostima stradanja svog sina.