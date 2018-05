Dodik: Konferencija MUP-a o smrti Davida Dragičevića je bila greška!

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je na djelu haranga protiv cijele Policije Srpske s ciljem njenog rušenja i ponovnim stvaljanjem na dnevni red reforme policije.

Dodik je ocijenio da je konferencija za novinare predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ održana 26. marta povodom tragičnog stradanja Davida Dragičevića bila greška, ali da to nije dovoljan razlog da se ruši cijela Policija Srpske.

“Ovdje se pravi haranga protiv cijele policije. Konferencija za novinare održana 26. marta bila je greška i zato tražim odgovornost onih koji su to zloupotrijebili, ili se nisu snašli ili su nešto drugo učinili. Zato imaju sankcije i treba da ih bude. Tražim da se u tom pogledu sankcije i utvrde, ali to je nedovoljan razlog da se ruši cijela Policija”, istakao je Dodik.

On je upozorio da se na taj način ponovo pokušava da se na dnevni red vrati reforma Policije, da bi Republika Srpska izgubila svoju policiju.

“To je krajnji cilj onih koji misle da će ovim i nekim sličnim događajima proizvesti dovoljno energije da bi ponovno vratili reformu policije na dnevni red, zato je u Banjaluci bio lider SDP-a Nermin Nikšić da ‘folira’ neko saučešće. On je došao tu da skrene politički pažnju na tako nešto, a ovdje je tema Policija”, istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske je poručio da će neodgovorni pojedinici u Policiji odgovarati ukoliko je bilo propusta u istrazi u vezi sa smrću Davida Dragičevića, ali da poslanici sutra u Narodnoj skupštini mogu da utvrde niz mjera koje će dovesti do jačanja povjerenja u institucije i da se kao jedan od zaključaka prihvati i zahtjev grupe “Pravda za Davida” o ukidanju odredaba o čekanju da prođe 24 časa prije prijave nestanka.

On je ocijenio da je pravo mjesto za rješavanje slučaja tračično stradalog Davida Dragićevića tužilaštvo, te da oni treba da daju kvalifikaciju u ovom slučaju, dodavši da policija može da radi samo po nalogu tužilaštva.

“Želim da se svi slučajevi razotkriju u okolnostima u kojima je to moguće. Svaka vrsta kvalifikacije, prije tužilaštva i suda je nepodnošljiva i neprihvatljiva”, dodao je Dodik.

On je naglasio da se deset godina bori protiv ovakvog položaja tužilaca i tužilaštva i da niko ne može njega svrstati na stranu njihove odbrane.

Dodik je podsjetio da je po zahtjevu Davora Dragičevića, oca nastradalog maldića, tražio da se promijeni tim u MUP-u koji je vodio istragu i postavljen je čovjek kojeg je Davor tražio.

Takođe, kaže Dodik, obezbijeđeno mu je da se svaki dan informiše u MUP-u o svim činjenicama u vezi sa istragom i da zatraži da se preduzme bilo kakva radnja koju smatra suvislom.

“Do prije nekoliko dana bio je zadovoljan radom tog tima, a sada odjednom nije. Ja razumijem čovjeka, jer je i Tužilaštvo trebalo daleko više da se angažuje i da više obavještava javnost”, dodao je Dodik.

On je rekao da se uključio u ovaj slučaj koliko mu ovlaštenja dopuštaju, u smislu da nije dozvolio da se zastane u pogledu traženja dodatnih činjenica i angažovanja ljudi iz regiona, Srbije, Slovenije, Hrvatske.

“Zašto bi Republika Srpska imala razloga da bilo koga ubije? To su izmišljotine i ja to ne prihvatam. Ne prihvatam da neko izađe i kaže da je navodno vlast ili, kako to kažu, režim ubio tog mladića. To je netačno. Zašto bi postojao razlog za tako nešto? Zašto neko prihvata da je to moguće? I zašto se to indukuje i organizuje sa nekih drugih mjesta”, upitao je Dodik.

Dodik je dodao da Narodna skupština nije sud i neće se baviti presuđivanjem ovog ili bilo kog slučaja, ona može utvrditi obaveze državnih organa da brže i odgovornije rade ili možda da postave rokove da se izađe u javnost sa određenim pitanjima.

“Ni ja kao političar i predsjednik Republike ne treba bilo ša da govorim o toj temi”, ocijenio je Dodik, istakavši da bol porodice stradalog Dragičevića neprikosnoveno treba poštovati, jer je to užasan bol koji samo ljudi koji su ga osjetili mogu razumjeti, ali postoji dodatna politizacija, što se vidjelo iz prisustva lidera PDP-a Branislava Borenovića i člana SDS-a Dragana Mektić skupovima na Trgu Krajine u Banjaluci.

On je poručio da će na kraju tužilac reći šta se desilo, a ne Milorad Dopdik, Narodna skupština, ni /lider SDS-a Vukota/ Govedarica, ni /lider PDP-a Branislav/ Borenović, ni novinari, niti bilo ko drugi.

Dodik je naglasio da slučaj smrti Davida Dragičevića može da kvalifikuje ko kako hoće, da mogu da se organizuju skupovi i da se govori, jer je Republika Srspak slobodna, ali da postoji i neka mjera dokle to može da ide.

“Zašto se to politizuje? Nemam nijedan problem što se skup ‘Pravda za Davida’ organizuje na Trgu Krajine kao neprijavljen i bez dozvole. Smatrali smo da za događaj te vrste ne treba na tome insistirati, ali mora postojati država koja će obavljati svoje formalne poslove”, naglasio je Dodik.

Komentarišući održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o stanju bezbjednosti u Banjaluci i Srpskoj, Dodik je rekao da je u materijalima za ovu sjednicu vidio gomilu neistina i kvalifikacija koje ne stoje za Republiku Srpsku, te da će one sigurno biti odbijene, jer ne prezentuje stanje stvari u Srpskoj na pravi način.

Dodik je pojasnio da je prisustvo predsjednika Vlada i ministara obavezno na svakoj sjednici Narodne skupštine, te će tako prisustvovati i ovoj.

“Ja nisam pozvan da prisustvujem ovoj sjednici kao predsjednik, jer su oni koji su sazvali tako smatrali, očigledno rukovodeći se pozivu koji sam dobio da prisustvujem prije nekoliko mjeseci. Ako me pozovu naravno, da ću doći”, istakao je predsjednik Srpske.