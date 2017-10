Dodik: “Kao pristojni ljudi prešli smo u malu salu”

Vladajući radili do kasno u noć: Jovo Radukić v.d. glavnog revizora!

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je sinoć da glavna vijest nije to što opozicija ometa zasjedanje parlamenta Republike Srpske, već da Narodna skupština radi.

Dodik je rekao novinarima da se sjednica održala u maloj skupštinskoj sali isključivo iz pristojnosti, iako su neki mislili da će biti primijenjene određene represivne mjere udaljavanja ili fizičkog iznošenja, što bi bilo medijski atraktivno.

“Kao pristojni ljudi prešli smo u malu salu”, rekao je Dodik.

On je naglasio da svi poslanici Narodne skupštine imaju ravnopravan status i koriste neka svoja prava.

“Ne slažem se da je sjednica prekinuta i blokirana. Ona je u nekom trenutku možda prekinuta, ali se nastavila u punom kapacitetu i to se može vidjeti”, rekao je Dodik.

On je naveo da ne zna koliko će opozicija politički kapitalizovati od ometanja sjednice Narodne skupštine, zauzimanja nekog stola u skupštini i onemogućavanja drugih da rade.

“Ovo društvo i njegove institucije neće prestati da donose propise kako treba i kako je predviđeno. To mi apsolutno pokazujemo. Programom rada Narodne skupštine u narednom periodu imamo dosta važnih tačaka dnevnog reda – budžet, ekonomsku politiku, kao i neke zakone koje treba usvojiti. Nastavićemo da radimo a oni koji misle da im je glavni politički domet da zauzmu jedan sto u skupštini, to je njihovo… Sva sreća pa skupština ima nekoliko sala i može da radi”, rekao je Dodik.

“Ovdje nije prekršen nijedan propis i veoma je važno da Skupština radi. Razumijem da je medijski atraktivnije poslati priču o pištaljkama, a neka se oni /opozicionari/ sami pogledaju kako ružno izgledaju kad pište. To je njihov problem i ohrabrujem ih da rade na takav način”, poručio je Dodik.

On je dodao da je sinoć u Narodnu skupštinu došao zbog rasprave o Prijedlogu zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, čiji je predlagač.

“Rasprava je o tome završena i uvjeren sam da će zakon biti usvojen jer nije bilo nikakvih primjedbi i da će pomoći velikom broju djece i njihovim porodicama kojima je potrebno liječenje van Srpske. To će uvesti više reda, nego haotično skupljanje /pomoći/ svaki dan i taj Fond će biti veoma značajan”, rekao je Dodik.

On je naveo da u Fond već u prvoj godini može da se skupi više od šest miliona KM.

“Izražavam svoje zadovoljstvo jer smo kao društvo pokazali visok stepen solidarnosti. Vjerujem da će na sljedeću sjednicu skupštine ispred Vlade doći prijedlog zakona koji reguliše određene stvari u vezi sa trudnicama i njihovim pravima, što govori da socijalna odgovornost za ljude postoji u ovom društvu”, rekao je Dodik.

(Srna)