Dodik: Ja sam najprogonjeniji čovjek u BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da ga prisluškuju bezbjednosne službe BiH, te da je nalog da se “stavi na mjere” izdat na osnovu zahtjeva tužilaštva u Sarajevu, zbog istrage koju su pokrenuli, ali da mu nije poznato kakve.



Dodik je naveo da je dobio obavještenje od suda u Sarajevu da se protiv njega preduzimaju mjere prisluškivanja, te istakao da je on najprogonjeniji čovjek u BiH.

“To nije ništa novo, jer znam da moje razgovore prati bar deset agencija. Međutim, ovdje je riječ o tome da neki sud BiH prisluškuje predsjednika Republike i to je problematično”, rekao je Dodik za “Večernje novosti”

Dodik je rekao da ne zna zašto je sud poslao obavještenje o tome, ali pretpostavlja da su se bojali da ne sazna na drugi način i da se to pretvori u veliki problem.

“Ovako mogu da kažu – eto, obavijestili smo vas”, dodao je on.

On je dodao da to njemu, međutim, više nije problem, nego ga čak pomalo i zabavlja. “Ne znam zašto me prisluškuju, kada ja otvoreno kažem da se zalažem za samostalnu Republiku Srpsku”, dodao je predsjednik Srpske.

Dodik je naveo da ga pokretanje istrage protiv njega ne iznenađuje, jer je to postalo uobičajena praksa.

“Kada god neko napiše u `Dnevnom avazu` da je Dodik kriminalac, tužilac otvori istragu. Ja sam najprogonjeniji čovjek u BiH”, ocijenio je on.

Prema informacijama ovog beogradskog lista, u tekstu je kao obrazloženje za ovaj potez navedeno da se dokazi protiv Dodika ne mogu pribaviti na drugi način.

List napominje da ovo nije prvi skandal bezbjednosnih sturktura BiH u vezi sa prisluškivanjem srpskih političara, te podsjećaju na aferu pod šifrom “Ušće”, koja je uključivala pojačane obavještajne mjere prema funkcionerima iz Srbije i ljudima sa kojima se sastaju.

Obavještajno-bezbjednosna agencija /OBA/ BiH tada je obuhvatala snimanje razgovora srpskih zvaničnika, kao i praćenje i nadzor prilikom njihovog dolaska u BiH.

Hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović nedavno je iznio teške optužbe na račun Sarajeva i obavještajnih agencija, tvrdeći da je OBA razvila paralelne sisteme i da ga prisluškuju po nalogu “pojedinaca i jedne stranke”.

