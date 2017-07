Dodik: Izetbegović želi da se riješi Čovića i mene, OBA je neprijateljska služba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da nema ništa gore za jednu zemlju, posebno za ovakvu kao što je BiH, da s njom upravlja tajna policija, a to se već događa jer Obavještajno-bezbjednosna služba /OBA/ BiH funkcioniše tako da uništi srpski i hrvatski identitet i da od njih pravi neprijatelje.

“Šef OBA Osman Mehmedagić Osmica nazove poslanike, čak i pojedine Srbe, i onda kreiraju zaključke. Osmica je direktni izdanak rigidne strukture SDA. Glavni likovi koji ne odgovaraju toj politici su /Dragan/ Čović i /Milorad/ Dodik. Iako to znaju, pojedini Hrvati i Srbi blagonaklono se ponašaju prema tome, navodno politički neutralno. Već nekoliko mjeseci znamo za nezakonita ponašanja. Prije pola godine dat je nalog za prisluškivanje državnog vrha Srbije. Mislite li da to ne čine ni u slučaju Hrvatske? Ja vjerujem da se to događa”, istakao je Dodik.

Upozorivši da su to ozbiljne stvari, Dodik je rekao da OBA nadzire poslanike, a oni to ne smiju da kažu.

“Naravno da to /predsjedavajućem Zajedničke komisije za nadzor nad radoma OBA Nikoli/ Špiriću ne mogu napraviti i zato traže njegovu smjenu. Zato se sada otvara i pitanje što rade Hrvati u toj komisiji. Hoćete li da vam upakuju spletku oko Dragana Čovića? Zna se kako se to ovdje radi”, istakao je Dodik za “Večernji list”, izdanje za BiH.

On je napomenuo da Bakir Izetbegović želi da se riješi dvije osobe, a to su Dodik i Čović.

“To je otišlo i kod stranaca, pa onda su i oni to tako prihvatili. Pitajte, ako vam žele iskreno reći. Nema ništa gore za državu, a posebno ovakvu kao što je BiH da s njom upravlja tajna policija. To se već događa. Ta OBA funkcioniše tako da uništi srpski i hrvatski identitet i da od njih pravi neprijatelje. To nije naša služba. To je nama neprijateljska služba. Mi je tako i posmatramo”, poručio je Dodik.

Na pitanje da li je moguće da Zagreb i Beograd poprave odnose, Dodik je rekao da je to potrebno, jer Hrvati i Srbi nose teško breme istorije.

“To se ne može zanemariti u našim međusobnim odnosima. Ali su se i okolnosti promijenile u posljednjih 20-ak godina. Hrvati su dobili vlastitu državu, Srbi su dobili svoje dvije države – Srbiju i Republiku Srpsku”, ocijenio je Dodik.

Prema njegovom mišljenju, istorijska pitanja treba ostaviti istoričarima, treba poštovati osjećaje ljudi i stradanja i naučiti živjeti jedni pored drugih, te da odnosi treba da se normalizuju.

“U realnim stvarima treba da se podržavamo, kao što mi ovdje nastojimo pomoći ostvarenju prava Hrvata u BiH. Naša podrška nije iz bilo kakvih kalkulacija, nego to radimo jer želimo i za sebe ono što Hrvati traže. I to nije na štetu Bošnjaka. Ni u kom slučaju, nego je riječ o pokušaju da se Bošnjaci natjeraju da odustanu od majorizacije i svojatanja BiH. BiH nije samo njihova i ne mogu nikoga majorizovati. Nas sigurno neće”, poručio je predsjednik Srpske.

On je naglasio da u BiH nije moguća asimilacija i da nema ništa od “bosanštine”.

“Ja, prije svega, želim živjeti u slobodi. Moja sloboda podrazumijeva identifikaciju s narodom kojem pripadam. Ne znam zašto to nekom smeta. Neću nikada biti Bosanac. Ne identifikujem se sa tom riječju ni kao geografskim pojmom, a kamoli nacionalnim. U Hercegovini je to malo drugačije, koliko znam, ali u Bosni to ne dolazi u obzir. Za mene je ponižavajuće da me neko zovne Bosancem. Neću to nikada biti”, istakao je Dodik.

Komentarišući odluku Ustavnog suda BiH da odbije kao neosnovane apelacije poslanika iz Srpske o 1. martu i 25. novembru, Dodik je rekao da je to jedna od odluka koje vode raspadu BiH i gubitku povjerenja u pravosudnu instituciju koja je postala politički sud zbog politike stranaca koji su stajali iza ove odluke.

On je naveo da su dvojica sudija Srba koja sjede u Ustavnom sudu BiH izuzela svoje mišljenje i da u kontinuitetu tako postupaju, te da ih zato i poziva da izađu iz toga suda i da mu ukinu legitimitet.

Dodik je rekao da za njega ništa ne znači 1. mart jer je njegov narod na taj dan 1992. godine nadglasan i stavljen u poziciju neuvažavanja njegovih prava.

“Mislim da su se tu Hrvati ‘nasukali’ zato što su u početku bili u funkciji hrvatske državnosti, a nisu vodili računa o sebi. Vjerovatno nijedan hrvatski učesnik tih događaja danas ne bi stajao iza tih odluka. Ta Bosna za koju su oni glasali u to vrijeme najviše je dovela do političkog delegitimisanja Hrvata. Vjerujem da nemam potrebe s bilo kim od Hrvata raspravljati o toj temi. Mi nismo htjeli tu Bosnu, mi zato imamo Republiku Srpsku. Vi ste htjeli tu Bosnu i eto vam je”, rekao je Dodik.

Govoreći o zajedničkoj inicijativi s HDZ-om oko prijedloga Zakona o Ustavnom sudu, Dodik je rekao da to najviše opstruišu stranci koji “potpaljuju” Bošnjake da ne prihvataju dijalog o toj temi.

“Bošnjaci zbog toga ne žele ništa, žele zadržati mehanizme majorizacije Hrvata i kažnjavanja Srba. To je koncept koji provode sa strancima. U toj majorizaciji Hrvata značajno su uspjeli… Jedan narod treba da bira svoje najviše predstavnike u vlasti. Na kraju, i mi smo doživjeli sličnu sudbinu jer su Mladena Ivanića odlučujuće izabrali Bošnjaci na tu dužnost”, naveo je Dodik.

On je rekao da Srpska nema nikakav razlog da ne podrži zahtjeve Hrvata u BiH u FBiH jer su tamo i Srbi majorizovani i biraju ih Bošnjaci, te da zato smatra dobrom inicijativu hrvatske strane da se dođe do izmjena zakona kojim će se osigurati da jedan narod ne može drugome da bira predstavnike.

Dodik je poručio hrvatskom narodu da je izbor između majorizacije i nestanka – ili će osigurati svoj status kao što imaju Bošnjaci u FBiH ili će nestati.

On je naveo da će nakon izbora 2018. zajedno s HDZ-om odlučivati ko će kod Bošnjaka biti u vlasti, te da je Izetbegović politička olupina koja nema nikakvu snagu i ne može više upravljati ni vlastitom strankom.

“Evo, pada mu Savjet ministara koji je on okupio. Uskoro neće biti ni član Predsjedništva i izgubiće ono malo snage. Ako mi odemo dole, razbićemo njihove koncepcije”, rekao je Dodik, dodavši da će za partnera od Bošnjaka uzeti onoga ko bude najslabiji, jer je na identičan način i Izetbegović izabrao SDS.

On je rekao da dokaza za izdaju od Saveza za promjene na nivou BiH ima na svakom koraku i naveo primjer izmjena Krivičnog zakona, usvajanje novog programa oko Civilne zaštite, što je, kako je naglasio, čisti prenos nadležnosti.

“Narod je, međutim, to već uzeo kao svoje vlasništvo i jasno mu je da su izdali nacionalne interese. To su radili dodvoravajući se nekim strancima koji sada gube mandate i ne mogu im više pomoći. Na idućim izborima SDS će se ‘svaliti’ na 10 odsto, a ja vjerujem da će to biti i jednocifren procenat. A SNSD će dogurati iznad 50 odsto. To je rezultat toga da je ljudima ovdje važna ta nacionalna identifikacija”, pojasnio je Dodik.

Govoreći o uticaju Rusije na Republiku Srpsku, Dodik je rekao da je sigurno samo jedno – da Srpska nije podanik bilo koga, a da poštovanje prema Rusiji nije ništa manje ili više od poštovanja prema EU i SAD.

“Mi nemamo nikakvih problema s njihovim politikama, ali imamo problema kada nam ovdje pokušavaju upravljati, pa se onda osuđuju Rusi. Rusija nije stvorila nijedan problem ili pokrenula politički projekt. A Evropa i Amerika jesu. Po njima, logično je da se oni mogu petljati ovdje, nama zamjeraju dobre odnose s nekom drugom zemljom. Ja na tako nešto ne pristajem”, rekao je Dodik.

On je ocijenio da u BiH treba odbaciti uticaj stranaca, bio on ruski, američki ili evropski.

