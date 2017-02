Dodik: Izetbegović je ugasio svjetlo budućnosti BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Beogradu da je bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, podnoseći zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije zatvorio vrata perspektive BiH i ugasio svjetlo njenoj budućnosti.

Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjedavajućim Predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem, Dodik je rekao da je Izetbegovićev zahtjev za reviziju formalno atak protiv Srbije, ali je on usmjeren protiv svih Srba ma gdje se oni nalazili.

“Ovo je atak mržnje prema svim Srbima i krah pomirenja u BiH je evidentan. Da ima prava i pravde odluka o pokretanju revizije ne bi mogla ni biti donesena”, istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je cilj ove revizije dvojak – prvi da se od Beograda naplati višemilionska odšteta, a drugi da se ukine Republika Srpska, da se dokaže da je “počinjen genocid”.

On je naglasio da je ovom odlukom iskazana namjera Bošnjaka da svojataju BiH, a Bakir Izetbegović i oni koji su ga okružili da ovo učini okupirani su trajnom mržnjom prema Srbima.

“Zbog toga su propali i napori međunarodne zajednice da dovedu do pomirenja u BiH. Ako neko misli da može u ime nas da odlučuje vara se. Ranije su to pokušali sa Hrvatima, da sruše njihov status u BiH, a sad to pokušavaju sa Srbima”, podsjetio je Dodik i poručio da to neće moći.

Predsjednik Srpske izrazio je zadovoljstvo činjenicom da su Srbi u BiH po ovom pitanju iskazali jedinstvo i zahvalio rukovodstvu Srbije na današnjem razgovoru.

“Političke snage Srba u BiH su jedinstvene. /Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen/ Ivanić je preduzeo niz važnih koraka. U ponedjeljak, 27. februara, imaćemo posebnu sjednicu parlamenta u vezi sa pitanjem revizije i donijeti zaključke. Vjerujem da ćemo i tada biti jedinstveni”, istakao je Dodik.

(Srna)