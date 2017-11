Dodik: Izetbegović bi trebalo da postane persona non grata u Srbiji

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da izjava Bakira Izetbegoviće o Kosovu predstavlja ozbiljan udarac Srbiji i da bi on, poslije ovoga, trebalo da postane persona non grata u Srbiji.

Dodik je rekao da ne zna šta će u vezi sa ovom Izetbegovićevom izjavom da uradi Srbija i da je to sada stvar Beograda, koji stalno šalje dobre poruke, stalno je aktivan i želi da poboljša odnose, a Sarajevo čini suprotno.

On je naglasio da je on iznio svoje mišljenje i da ništa ne sugeriše predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

“Vučić ima svoju autentičnu politiku. Ali, što se mene tiče, mislim da je krajnje vrijeme da se uzvrati sa istom mjerom, bez obzira, jer ovo je u kontinuitetu”, smatra Dodik.

On je naglasio da je ono što govori Izetbegović potpuna nedosljednost. “Ako priznajete Kosovo onda priznajete i Republiku Srpsku, to bi trebalo da učini Bakir Izetbegović. To bi bilo dosljedno”, rekao je Dodik za “Prvu TV”.

On je naveo da se, kada je o Izetbegoviću riječ, ne može računati na dosljednost.

“Kod njih je sećijska politika – ujutro je jedno, popodne drugo, naveče treće. Ovo je ozbiljan udarac i Srbiji kao državi i politici Srbije, bez obzira da li je ona vladajuća ili opoziciona. Bakir Izetbegović je rekao da ne priznaje ništa što je iz Srbije i mjera nekog odnosa prema takvim izjavama mora postojati. Vjerovatno, ako bih se ja pitao, naravno ne želim nikome da napravim nijedan problem, ali najmanje poslije ove izjave je da Bakir Izetbegović bude proglašen personom non grata u Srbiji”, smatra Dodik.

On je naglasio da Vučić stalno govori da su ključni odnosi između Bošnjaka i Srba za normalizaciju stanja u regionu, a onda dođe Bakir Izetbegović i kamenuje Vučića, pa tuži Srbiju međunarodnom sudu bez pravne osnove i sada bi još da kreirao po Srbiji i mijenja karte.

Dodik je istakao da Srpska voli Srbiju i ne može da odlučuje o tome šta Srbija treba da učini, ali ono što Srbija radi i reakcije koje smo bile u prošlosti sada su veoma prihvatljive na političkom nivou.

“Što se tiče odnosa, Srbija mora da pokaže prije svega svoj odnos prema regionu i miru. Mažalost, mora da pokaže i svoju spremnost da gradi dobre odnose i sa takvima kao što je Bakir Izetbegović, računajući da on i nije baš neka konstanca u personalnom smislu. Mislim da cijeli politički establišment muslimana, Bošnjaka u Sarajevu isto misle kao i Bakir Izetbegović”, rekao je Dodik.

On je ponovio da BiH neće priznati Kosovo, jer za to nema konsenzusa Republike Srpske i pojasnio da u skladu sa propisima i Ustavom BiH mora postojati konsenzus svih u BiH da se preduzmu neka međunarodna politička mjera.

“A to znači da takva pitanja zavise od nas, od Republike Srpske i gotovo da nema političara, bilo iz vlasti ili opozicije u Republici Srpskoj, Srbina koji bi to prihvatio”, naglasio je predsjednik Srpske.

Prema njegovim riječima, to je priča Bakira Izetbegovića i u Srpskoj znaju da bi on to priznao davno, ali nije zato što on nije BiH.

“BiH je nešto sasvim specifično, potpuno neuspješno, potpuno propalo, ali, Bakir Izetbegović već drugi put na temi Srbije veoma oštro ruši Dejtonski sporazum i Ustav”, ocijenio je predsjednik Srpske.

On je naveo da je tačno da se Izetbegović sa mržnjom odnosi prema Srbiji i uporno ne propušta priliku da nešto loše kaže za nju dok je Srbija ulagala ozbiljne napore da se odnosi između Srbije i BiH u cjelini poboljšaju.

“Kad uzmete samo te njegove jučerašnje izjave, koliko je tu nedosljednosti. Zamislite, on bi priznao Kosovo, on bi tamo nešto radio na Sandžaku, a onda bi napao Republiku Srpsku. Sve to iz istih razloga zbog kojih je Kosovo na nezakonit način sebe proglasilo kvazidržavom”, rekao je Dodik.

(Srna)