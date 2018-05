Dodik: Inckov izvještaj još jedna gomila laži

Grajić: Povratak u Srpsku 70 odsto, u FBiH do pet odsto

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je izvještaj visokog predstavnika u BiH Valentina Incka pred Savjetom bezbjednosti UN još jedna gomila laži u kojoj je relativizovao gotovo vidljivo nefunkcionisanje Federacije BiH i nivoa BiH i ukaljao Republiku Srpsku.

“Republika Srpska nije donijela nijednu odluku koja se bavi pitanjem secesije i to je jasno. Politička tema koja se zove secesija postoji i postojaće i niko to ne može zaustaviti, ali nijedan organ u Republici Srpskoj nije o tome ništa odlučivao i nije stavio na dnevni red. Incko je pred UN bezočno slagao čitav svijet i Savjet bezbjednosti, na taj način kaljajući Republiku Srpsku”, ocijenio je Dodik.

Prema njegovim riječima, svi izvještaji stranih obavještajnih agencija govore o tome da je priča o paravojsci izmišljena i Incko opet laže kada pominje paravojsku na prostoru Republike Srpske.

“Prosto je nemoguće i ne zna čovjek šta više da uradi. Nevjerovatno je da čovjek sa tim zvanjem ode u Savjet bezbjednosti i iznosi gomile neistina i laži”, tvrdi Dodik.

On je istakao da su paravojne formacije izmišljena priča, ali je očigledno da je to produkovao sam Incko, jer on uporno insistira na toj temi.

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko rekao je pred Savjetom bezbjednosti UN da su ključni unutrašnji problemi u BiH u vezi sa Izbornim i Krivičnim zakonom i dalje neriješeni, jer su mnoge stranke fokusirane na konsolidaciju vlasti i povlađivanje biračima pred početak izborne kampanje.

Podnoseći 53. izvještaj generalnom sekretaru UN o stanju sprovođenja mira u BiH, za period od 22. oktobra 2017. do 21. aprila 2018. godine, Incko je kao poseban problem izdvojio nastavak i eskalaciju destabilišuće i retorike podjele od istaknutih političkih pojedinaca na svim stranama.

“Kao dugoročni trend predsjednik Republike Srpske i dalje nastavlja da odbacuje državnost BiH i da zagovara eventualnu secesiju ovog entiteta. Tokom perioda izvještavanja, izneseni su javni komentari kojim se glorifikuju ratni zločinci i poziva na vraćanje Vojske Republike Srpske. Hrvatski član Predsjedništva sugeriše dalju unutrašnju podjelu zemlje dok su drugi hrvatski političari zaprijetili raspadom zemlje ako aktuelni izborni problemi ne budu riješeni na njihovo zadovoljstvo”, rekao je Incko.

(Srna)