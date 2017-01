Dodik: Incko je “klovn međunarodne zajednice”

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je uvjerenje da poređenjem Dana Republike Srpske sa danom osnivanja Nezavisne Države Hrvatske (NDH), visoki predstavnik u BiH Valentin Incko “poznati klovn međunarodne zajednice”, nije uvrijedio nikoga u Republici Srpskoj, ali jeste na kraju pokazao svoje pravo lice.

Dodik je izjavio Srni da je “period glumatanja diplomate završen – maske su pale”, a Incko je ovom izjavom podsjetio da pripada onima koji su u vrijeme pomenute NDH podržavali tu zločinačku tvorevinu u kojoj je nestalo više stotina hiljada Srba i pokrenuo sumnju da on i danas gaji simpatije prema toj zločinačkoj tvorevini.

“Bilo bi zanimljivo znati na kojoj strani istorije mu je bila porodica u Drugom svjetskom ratu, kada tako olako, bez imalo odgovornosti izgovara šta izgovara, ne misleći da ga prati cijeli jedan narod dok se on obraća meni. Ali, to je Incko. Lupi, ako ostane živ pojašnjava, i za sve to uzme 25.000 evra mjesečno”, istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naveo da je ova Inckova izjava zaista ozbiljna, te da je zato komentariše, ali da je on tako neozbiljan tip da ne zavređuje ni slova komentara, niti bilo kakvog susreta u budućnosti.

“Koliki je Incko klovn govori i činjenica da ne zna ni da bi kao visoki predstavnik trebalo da čuva Dejtonski mirovni sporazum i Republiku Srpsku, kao potpisnicu tog sporazuma. Ako međunarodna zajednica u BiH želi da očuva mrvu svog dostojanstva, morala bi mu što hitnije kupiti kartu za Austriju, jer izigravajući klovna, on je od međunarodne zajednice u BiH napravio cirkus”, zaključio je Dodik.