Dodik: Incko da se bavi tajnim naoružavanjem u FBiH, a ne da optužuje Srpsku

Dodik: Doći do jasnih činjenica u vezi smrti Davida Dragičevića

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik očekuje da će visoki predstavnik u BiH Valentin Incko na sjednici Savjeta bezbjednosti UN početkom sljedeće sedmice iznijeti netačne informacije i optužiti Srpsku za stanje u BiH, a trebalo bi da se bavi pitanjem tajnog naoružavanja koje vrše u Federaciji BiH /FBiH/.

“Incko će opet izmišljati priče i dostavljati netačne podatke, umjesto da se okrenuo pitanju tajnog naoružavanja koje vrše u FBiH. Izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića i premijera FBiH Fadila Novalića u tom pogledu su nedvosmisleno jasne i upućuju na to da se oni naoružavaju i tajno skladište oružje”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa premijerom Srpske Željkom Cvijanović, ministrima u Vladi i srpskim predstavnicima u institucijama BiH.

Dodik je podsjetio da je zahtjev Srpske bio da entitetske vlade naprave zajedničku komisiju kako bi se utvrdila istina o ovom pitanju, te da je Republika Srpska spremna da ta komisija pregleda sve lokacije u Srpskoj, ali da za takvo nešto nema reakcije.

“Prije neki dan sam ponovo rekao da smo spremni da to čak bude i međunarodna komisija koja će uključivati i Srbiju i Rusiju, da to mogu da budu zemlje EU pa čak i SAD sa lokalnim predstavnicima, ali ni na to nema odgovora”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da je, prema dostupnim medijskim izvještajima, jasno da Incko o tome ništa neće govoriti u svom izvještaju Savjetu bezbjednosti UN, te da on “pokušava da ponovo svu ljagu i laž plasira prema Republici Srpskoj”.

Dodik je rekao da Republika Srpska nije učesnik ni u kakvim razgovorima u vezi sa Izbornim zakonom BiH.

“Namjerno je neko ko to kreira izbjegao učešće predstavnika političkih partija iz Republike Srpske, jer se navodno nas ne tiče pitanje u vezi sa konstitutivnošću naroda u FBiH”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske ističe da se sastanci o izmjenama Izbornog zakona BiH održavaju u formatu dva ambasadora – SAD i EU, sa predstavnicima političkih partija iz FBiH, iako je za pitanje Doma naroda FBiH, koje je jedno od ključnih, zainteresovana i Republika Srpske.

“Budžet likvidan, sve obaveze se izvršavaju na vrijeme”

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Budžet Srpske veoma likvidan, da se sve obaveze izvršavaju na vrijeme, te da će se takva situacija zadržati.

Dodik je naglasio da tome u prilog ide dobro stanje na javnim računima, kao i činjenica da je Budžet rebalansom povećan za oko 80 miliona KM.

“Imamo dosta razvojih projekata koje ćemo raditi širom Republike Srpske. Više od 150 miliona KM će direktno ići za kapitale investicije, od čega je Vlada već odobrila 40 miliona KM”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Nakon sastanka sa predsjednikom Vlade Srpske Željkom Cvijanović, ministarima u Vladi i srpskim predstavnicima u zajedničkim institucijama, Dodik je naveo da su juče u Istočnom Sarajevu promovisani važni projekti, te da će sedam miliona KM biti uloženo u izgradnju studentskih domova i poboljšanje studenstkog standarda.

Dodik je objasnio da se zaduženja Srpske neće mijenjati u rebalansu, te da je rebalans rezultat povećanja prihoda u prvih nekoliko mjeseci ove godine.

“To nam govori da će se vjerovatno pri kraju godine ići na novi rebalans, ako ovaj povećan priliv sredstava bude održan i u narednim mjesecima”, naveo je predsjednik Srpske.

Dodik je podsjetio da je Srpska prošle godine imala za 120 miliona KM veći nivo prihoda nego što je bilo predviđeno budžetom, što je iskorišteno za servisiranje postojećeg duga, koji je smanjen na najniži nivo ikada.

“Sada možemo povećani nivo prihoda iskoristiti za kapitalna ulaganja, što i činimo”, poručio je Dodik.

Sastanku u Banjaluci prisustvovali su premijer Srpske Željka Cvijanović, ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić i unutrašnjih poslova Dragan Lukač, kao i srpski predstavnici u zajedničkim institucijama Sredoje Nović, Nikola Špirić i Neboša Radmanović.

(Srna)