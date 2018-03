Dodik: Idem u Sarajevo da pokušam da otkočim razvoj Srpske

Zvizdić Dodiku: Postoji i postojaće samo jedna država, a to je Bosna i Hercegovina

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će se kandidovati za člana Predsjedništva BiH zato što Republika Srpska ima u sebi potencijala za vlastite odluke i razvoj koje “koče na nivou BiH”, te poručio da “ide tamo da, u interesu Srpske, pokuša da to otkoči”.

“Meni je prioritet Republika Srpska. Ne idem tamo zbog Bosne, ja idem tamo zbog Republike Srpske”, rekao je Dodik za televiziju “Pink”.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, najavio je da će već ove sedmice imati razgovore sa koalicionim partnerima o tome, kako bi okupili širu koaliciju koja će obezbijediti pobjedu.

On je napomenuo da, iako sve ankete govore da je pobjeda neprikosnovena, treba biti oprezan i pozvao sve svoje članove partije, koalicione članove i simpatizere da se okupe.

“Ovaj put pobjeda mora biti velika. Sad na izborima pobjeđuje Republika Srpska – ako imamo snažnu političku podršku, onda možemo da iznesemo našu borbu sa međunarodnim faktorom koji je protiv Republike Srpske, ali i sa BiH pogotovo”, rekao je Dodik.

On je objasnio da lider SDA Bakir Izetbegović neće moći da bude u novom sastavu Predsjedništva BiH, jer je već bio dva puta, istakavši da on nije bio poseban problem, nego predstavnici Srba u Sarajevu koji su mu popuštali.

“Problem je što su se naše politike, uslovno naši ljudi, prilagođavali njima. Imate gotovo nemoguću situaciju gdje su Srbi zauzeli srpska mjesta, a na zajedničkom nivou rade protiv Republike Srpske”, rekao je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, oni su tokom dvije i po godine zaustavili sve finansijske aranžmane Republike Srpske u iznosu od 710 miliona KM koji su morali da idu preko organa BiH, samo zato da Srpska ne bi dobijala novac.

“Oni su iz tog razloga počeli da govore kako je ovde loše, kako Republika ne valja. To naravno, odgovara Bakiru Izetbegoviću. Onda su ušli u hajku kako imamo paravojnu organizaciju, što je potpuno netačno. Tamo su, nažalost, svi Mektići”, rekao je Dodik.

Predsjednik Republike istakao je Srpska po svim dokumentima i zakonima ima pravo na policiju opremljenu po standardima u Evropi, što podrazumijeva i adekvatno naoružanje.

Dodik je rekao da, prema zakonu i evropskim standardima, svaki policijac treba da ima pušku, adekvatnu uniformu, naoružanje i dovoljno municije kako bi mogao da se brani u svakom napadu teroriste ili bilo koga drugog.

“Branićemo se i nećemo dozvoliti nikada više da nam se dese skupljanja i likvidacija, kao što su nekada prije radili, a na to imamo legitimno pravo”, poručio je Dodik.

On je naglasio da je Republika Srpska “iz razloga – satanizacije, izolacije i mnogo čega drugog, i aranžmana koji su potpisani” razoružana, a sve njene fabrike namjenske industrije uništene, dok u muslimanskom i hrvatskom dijelu BiH postoji čak šest fabrika oružja.

Prema njegovim riječima, prema jednom od aranžmana u Dejtonskom mirovnom sporazumu, u Republici Srpskoj 10 policajaca može da ima jednu pušku, što je ogroman rizik prilikom eventualnog napada na neku policijsku stanicu.

“Imamo pravo na to /naoružavanje i opremanje policije/, mi smo to nabavili veoma transparetno i vidljivo, za to je potrebno čak i da Sarajevo da dozvole, i odjednom se javlja problem. Sad ispade da ne znam šta se ovde dešava”, rekao je Dodik.

Dodik je ocijenio da je ulazak Republike Srpske i sjevera Kosova i Metohije u sastav Srbije “možda rješenje da se ne ponize Srbi skroz”.

“Mislim da treba da se na tu temu otvore razgovori. Ne mora da bude rata, može politički da se to riješi”, rekao je Dodik.

On je ocijenio da više niko ne može da ponizi Srbiju, jer “Srbija ima jaku, autentničnu, snažnu politiku”.

“Konstalacija međunarodnih odnosa kakva je danas, ne može više da produkuje politiku Srbije, koja bi bila ponižavajuća. Prema tome, ovo što /predsjednik Srbije Aleksandar/ Vučić radi sa stanovišta odbrane državnih interesa to je put kojim treba da se radi”, rekao je Dodik.

Podsjetivši na svoje dugogodišnje iskustvo predsjednika, Dodik je ukazao da je najveći problem svih političara na ovom prostoru, što prećute kada im dođe sagovornik i kaže neugodnu stvar.

“Vučić nije prećutao. Rekao je: `ne možete nas ponižavati, možemo razgovarati, važni ste, ali pokažite mi ijedan papir gdje ima vojska Kosova i ja ću onda razgovarati na drugi način, ali nema nijedan`”, rekao je Dodik.

On je istakao da je to argumentacija koju stranci moraju da razumiju i ukazao da je tako i u Republici Srpskoj.

“Kod nas možda ima jedna stvar koje sam se držao do skora – pošto smo mali, ignorišu nas, sankcionišu, satanizuju i svašta nešto rade i pošto nismo baš u mogućnosti da se međunarodno odbranimo kao međunarodno priznata država, mada imamo sve elemente države, mi smo morali da galamimio, da bi se čuli”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske ističe da je tako Srpska u politici možda bila glasnija nego što je trebalo, ali, u svakom slučaju, to je način na koji bude primijećena.

“A, ako nas ne primjećuju, onda će napraviti rješenje koja oni hoće”, zaključio je Dodik.

(Srna)