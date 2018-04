Dodik i Vučić dogovorili pomoć Srbije Srpskoj od pet miliona evra

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.



Sastanku predsjednika su, kako je Vučić rekao na konferenciji za medije, prisustvovale premijerke Srbije i RS Ana Brnabić i Željka Cvijanović.

Vučić je istakao da će Srbija uputiti novu novčanu pomoć Srpskoj i to u iznosu od pet miliona evra. Kako je dodao, Srbija je uputila pomoć za obnovu i Federaciji BiH od 500.000.

Predsjednik Srbije je istakao da je izdvojeno i 500.000 za RS za zapošljavanje, odnosno za pokretanje vlastitih preduzeća.

“Pokazali smo iskrenu ženju da kada imamo visok suficit, kada imamo rast od četiri odsto, kada imamo ogroman broj projekata, otvaramo fabrike u Nišu, Čačku, u Kraljevu, Leskovcu, Zaječaru, mnogo toga se zbiva za nas, želimo da narod u Republici Srpskoj, kao i Srbiji ostane na svojim ognjištima”, naveo je Vučić.

Naglasio je da Srbija pomaže pet opština, gde nije Dodikova stranka na vlasti, što pokazuje da je Srbiji stalo do svih u Republici Srpskoj.

Vučić je zahvalio Dodiku na podršci u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, i izvestio ga o situaciji na Kosmetu.

Vučić je najavio da će sa Dodikom biti zajedno u Mostaru, a onda zajedno idu u Trebinje da posjete vrtić koji gradi Srbija.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je zahvalio predsjedniku Srbije na pomoći i istakao da će ona biti skoro svim opštinama upućena, bez obzira na to kojoj partiji pripadaju lokalne vlasti.

Naveo je da će se ići ka rješavanju dugoročnih komunalnih, obrazovnih problema, kao i infrastrukturnih.

“Ovu tranšu pomoći inicirao je predsjednik Srbije i na tome sam mu zahvalan”, rekao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zahvalio je Srbiji za još jednu konkretnu pomoć Srpskoj u zajedničkom rješavanju infrastrukturnih, komunalnih, zdravstvenih, obrazovnihi drugih problema u lokalnim zajednicama Srpske.

“Ovo je novi segment u odnosima, kao i u specijalnim paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske. Ovo do sada nismo imali. Ranije smo imali pomoć na načelno političkom nivou, a sada imamo konkretnu pomoć i gotovo u svim opštinama u Srpskoj biće prisutna Republika Srbija sa konkretnom pomoći za infrastrukturna pitanja”, rekao je Dodik

Predsjednik Republike Srpske je objasnio da je drugu tranšu pomoći inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio da njega i Srbe u Srpskoj raduje spoznaja da Srbija ima odgovornost i želju da pomogne Republici Srpskoj.

“Mi smo jedinstven narod i u Republici Srpskoj i u Srbiji, i samo na zajednički način možemo da odbranimo naš identitet. Vjerujem da će u ovim godinama i decenijama naša integracija po raznim pitanjima, biti izraženija i snažnija, jer je to prirodno i ne zavisi od principa međunarodne zajednice, koji se proklamuju ili se mijenjaju kako to odgovara nekim velikim silama”, naglasio je Dodik.

On je istakao da u realizacije ove pomoći opštine nisu selektivno birane, nego sa stanovišta potreba bez obzira na lokalnu vlast i pripadnost političkoj partiji, napomenuvši da se sada ide ka rješavanju dugogodišnjih problema koji su prisutni u lokalnim zajednicama.

Dodik je podsjetio da je Srbija i u vrijeme kada je i sama bila pogođena poplavama, pomogla obnavljanje škole u Doboju i izgradnji nove u Šamcu i napomenuo da su građani tih opština zahvalni Vučiću, bez čije inicijative do toga ne bi došlo.

On je rekao da je zahvalan svim ljudima koji donose odluke u Srbiji i izrazio zahvalnost i za izgradnju mosta Bratunac – LJubovaija, koji, kako je podsjetio, zbog administrativnih problema na nivou BiH još nije stavljen u funkciju mada je Srbija izvršila sve svoje obaveze, izgradila most i omogućila da bude korišten čim se riješe administrativni problemi u Sarajevu.

Dodik je rekao da je Vučića upoznao o činjenici da u Republici Srpskoj institucije nesmetano funkcionišu, da njena ekonomija bilježi rast od 3,2 odsto rast što omogućuje rebalans već u maju na više i što omogućuje da Srpska stabilizuje javni račun i rješava probleme u skladu sa potrebama građana.

“Prenio sam predsjedniku Vučiću opšti interes građana Republike Srpske i naših institucija za razgovore koje Beograd vodi sa Prištinom. U tom pogledu često pokušavaju, u skladu sa različitim standardima međunarodne zajednice, da nas ućutkaju, međutim mora da se zna da mi to pitanje doživljavamo ne samo emotivno nego veoma izraženo kao državotvorno pitanje srpskog naroda i smatramo da imamo pravo da kažemo svoj stav o tom pitanju”, istakao je Dodik.

On je podsjetio da je Republika Srpska kada je proglašena jednostrana nezavisnost Kosova, reagovala tako što je rekla da bi eventualno priznanje statusa Kosova u UN smatrala odmah aktiviranjem procesa nezavisnosti Republike Srpske.

“Bez obzira na to što mnogi misle da ne treba da govorimo ili što žele da nas ućutkaju, Republika Srpska se pridržava svojih odluka i na tom planu”, rekao je Dodik.

On je istakao da je pitanje Kosova i Metohije, “angažmanom današnjeg Beograda i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade ponovo vraćeno na odlučivanje, jer je izgledalo da je to pitanje potpuno riješeno i niko se nije time bavio”.

“Danas je veoma jasno da bez stava Srbije pitanje Kosova i Metohije ne može biti riješeno, što je veliki politički napredak, bez obzira na težinu trenutka, sa stanovišta miješanja međunarodnog faktora”, rekao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske rekao je da obavijesto Vučića i o situaciji u BiH istakavši da je u toj zemlji gotovo zamrla institucionalna i politička aktivnost, osim ako neko od velikih zvaničnika iz inostranstva posjeti Sarajevo.

“Ništa se inače tamo ne dešava – raspadnuta je skupštinska većina, parlament funkcioniše kao debatni klub, nema većine i sve institucije na nivou BiH su paralizovane. Odnosi između Hrvata i Bošnjaka na nivou Federacije BiH su do te mjere složeni da ne funkcionišu ni parlament ni Vlada. Prethodna dva mjeseca nije održana sjednica Vlade jer se ne može dogovoriti dnevni red”, rekao je Dodik.

Jedino što u BiH funkcioniše, istakao je Dodik, jeste Republika Srpska.

“Ona funkcioniše nesmetano, u punom kapacitetu institucionalne odgovornosti po svim pitanjima i nema vidljivih naznaka da bi moglo da dođe do ugrožavanja takvog razvoja”, zaključio je Dodik.

Srbiji stalo do svih građana u Srpskoj

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da će Srbija pomoći opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, bez obzira na to ko je tamo na vlasti i da to pokazuje da je joj je stalo do svih građana u Srpskoj.

Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom rekao da će sredstva biti usmjerena u Prijedor, Novi Grad, Kozarsku Dubicu, Gradišku, Čelinac, Doboj, Pelagićevo, Bijeljinu, Sokolac, Višegrad, Mrkonjić Grad, Bratunac, Trebinje, Zvornik, Osmake, Istočnu Ilidžu i Novo Goražde.

On je naglasio da je među lokalnim zajednicama kojima Srbija pomaže i pet onih u kojima SNSD nije na vlasti.

Vučić je rekao da će pomoć Srpskoj biti upućena u uslovima kada Srbija obezbjeđuje visok suficit u budžetu, kada ima rast do četiri odsto na kvartalnom nivou i ogroman broj projekata koje očekuje da budu ostvareni u kratkom periodu.

“Narod u Republici Srpskoj suočava se sa napuštanjem ognjišta… Mi želimo da što više ljudi ostane na svojim ognjištima i u Srbiji i Srpskoj i zato smo spremni da pomognemo rukovodstvu Srpske, kao i našem narodu”“, poručio je Vučić.

On je rekao da je Dodik zamolio Srbiju da pomogne u izgradnji magistralnog puta Gacko-Foča, dionica Tjentište-Brod na Drini u vrijednosti do 10 miliona evra.

“Nismo mogli u ovom trenutku da donesemo tu odluku, ali ćemo je razmatrati za dva meseca kada budemo jasnije videli stanje u budžetu Srbije i javnim finansijama, kada budemo mogli da predvidimo kako to izgleda”, objasnio je Vučić.

On je najavio da će sa Dodikom u ponedjeljak, 9. aprila, boraviti u Mostaru, a da onda zajedno idu u Trebinje da posjete vrtić koji gradi Srbija.

Vučić je zahvalio Dodiku za podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, te potvrdio da ga je izvijestio o situaciji na Kosovu i Metohiji.