Dodik i Čović iz Mostara: BiH više ne funkcioniše

Čović: Savjet ministara BiH nema većinu, samo im to još niko nije javio

U Bosni i Hercegovini slabo šta štima, a odnosi su ozbiljno narušeni, uglas su poručili lideri SNSD-a i HDZ-a, ovog puta iz Mostara. I Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću trn u oku je Savjet ministara BiH, koji Dodik naziva produženom rukom Predsjedništva koje, tvrdi, radi protiv interesa Republike Srpske.

“Što se tiče Savjeta ministara, to je mjesto u kome se pokušava od predstavnika srpskog naroda napraviti poslušnike, a za Srbe su to izdajnici i to je nešto što traje. U svakom slučaju, oni nemaju nikakvu podršku ni SNSD-a, ni RS”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Da se on pitao, Savjet ministara bio bi davno srušen, a nije, kaže, ni sada kasno, ukoliko bude većine. Ipak, ni jedan ni drugi lider ne otkrivaju da li su se zbog te nove većine danas i sastali. Diplomatski poručuju da će do novih izbora biti teško, a onda će, optimistično najavljuju, sve krenuti na bolje. Do tada će se promijeniti i izborni zakon, ubijeđen je Čović.

“Taj zakon sasvim sigurno će biti usvojen, kao što će sasvim sigurno do godine u desetom mjesecu biti izbori. Sviđalo se to nekom ili ne”, kaže Dragan Čović, lider HDZ-a BiH.

“To je jedan korektan zakon, on je naprosto neophodan, imajući u vidu prakse preglasavanja koje sve češće vidimo. Na kraju krajeva, mi smo to vidjeli i na posljednjim izborima, da su zbog polarizacije dva politička bloka u RS odlučujući glasovi za sadašnjeg člana Predsjedništva bili bošnjački”, rekao je Dodik.

Drvlje i kamenje osuli su i na funkcionisanje BiH, ali i federalnog parlamenta, a sa druge strane međusobnu saradnju ocijenili su kao konstruktivnu.

“Ova saradnja je takva da poziva i druge da nam se priključe na ovim pitanjima. Znači, nije okrenuta protiv bilo koga, jer često se zna spekulisati i na taj način. Ona snaži i jača odnose između dva naroda, ali i između svih drugih u BiH. Ovo je poziv i bošnjačkoj strani da po ovim ključnim pitanjima imamo zajedničke stavove”, rekao je Čović.

Poziv na sastanak u Mostaru ipak nije bio upućen lideru SDA Bakiru Izetbegoviću, ali ga to nije spriječilo da susret Dodik-Čović okarakteriše kao početak predizborne kampanje. Nije otkrio da li će se i on, kako se najavljivalo, sutra sastati sa Čovićem u Sarajevu.