Dodik: Dvostruki standardi međunarodne zajednice

Dodik: Nastavljamo gradnju auto-puta do granice sa Srbijom

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je reakcija zvaničnog Brisela na referendum o nezavisnosti, koji je u nedjelju održan u Kataloniji, još jednom na površinu izbacila svu neprincipijelnost i dvostruke standarde onoga što se zove međunarodna zajednica.

“Ako Katalonija ne može na referendumu da kaže želi li da ostane u sastavu Španije, kako je Kosovo bez referenduma, jednom deklaracijom, odlučilo da nije u sastavu Srbije? I kako je Kosovo uz sve protivljenje zvaničnog Beograda, dobilo priznanje određenog broja država, koje danas to pravo osporavaju Kataloniji”, upitao je Dodik.

On je rekao da je Katalonija pokazala da međunarodno pravo važi samo za odabrane i da će biti primjenjivano selektivno.

“Gledano i sa istorijskog aspekta, Kosovo nikada nije smjelo da dobije priznanja od država koje su to učinile, jer je riječ o srpskoj teritoriji koju su praktično oteli pripadnici albanske nacionalne manjine. Sav apsurd unilateralnog proglašenja Kosova za državu i međunareodnog priznanja jedne takve vještačke tvorevine pokazao je upravo katalonski referendum”, istakao je Dodik.

On je rekao da će EU, koja je strateško opredjeljenje države Srbije, morati da odgovori toj istoj Srbiji zašto jedna pravila važe za njene članice, a ne važe za one koje to tek treba da postanu.

“Kršenje i neprimjenjivanje međunarodnog prava najbolje smo osjetili mi u Republici Srpskoj, gdje je takozvana međunarodna zajednica umjesto primjene gotovo urušila jedan međunarodni sporazum svakodnevnim intervenisanjem, čime je stvorila nepodnošljivu BiH”, naveo je predsjednik Srpske.

On je ocijenio da međunarodna politika duplih standarda, ponovo protiv Srba a favorizovanje prava bošnjaka muslimana, kod Srba u Republici Srpskoj nije oslabila volju Srpske da odlučuje o svojoj zemlji, već upravo suprotno.

“Takva politika nas je osnažila u uvjerenju da bez autonomije koja nam je dodijeljena u Dejtonu nema ni našeg opstanka”, zaključio je predsjednik Republike Srpske.

(Srna)