Dodik: DNS nije naš partner u Bratuncu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da Opštinski odbor SNSD-a Bratunac predstavlja glas razuma i istinski glas srpskog naroda na području ove opštine, s obzirom na lokalne politike DNS-a i SDS-a koje su najznačajniji politički značaj dale SDA koja je u političkoj manjini.

“DNS, koji je koalicioni partner SNSD-a na nivou Republike Srpske, prevario je našu političku partiju u Bratuncu i otišao u neku drugu većinu. Mi ne možemo više da smatramo da je naš partner Neđo Trninić, koji je ovdje u ime DNS-a glavni čovjek, tako da će naša podrška za ono što jeste – ministar u Vladi Srpske – biti uskraćena”, rekao je Dodik novinarima u Bratuncu nakon posjete Opštinskom odboru SNSD-a.

On je poručio da SNSD ne želi ljude koji pokušavaju da, koristeći republičke funkcije, zloupotrebljavaju i devastiraju druge političke partije i subjekte.

“O tome ćemo, naravno, razgovarati, jer nije fer, niti politički korektno to što se radi. Nije pošteno da budemo zajedno u predizborno vrijeme i da damo podršku njihovim kandidatima, a da oni ovako bezočno izvrše prevaru”, rekao je lider SNSD-a.

On je naglasio da je veoma nezadovoljan ponašanjem Trninića i u tom smislu smatra da nije fer ni da SNSD podržavamo bilo kakavo njegovo viđenje stvari, niti bilo šta gdje bi trebalo da dobije glasove SNSD-a.

Dodik je naveo da se jasno vidi da nivo zastupljenosti kadra na republičkim funkcijama koje postoje u Bratuncu nije adekvatan.

“DNS je izvršio monopol i to se mora promijeniti i biće promijenjeno u narednom vremenu. Mora da se uspostavi nivo onoga što jeste koalicioni dogovor, a to je 65 odsto SNSD-u, 20 odsto DNS i 15 odsto SP. To ćemo uraditi bez oklijevanja i u to mogu da budu sigurni svi”, istakao je Dodik.

On je zahvalio ljudima u Opštinskom odboru SNSD-a u Bratuncu što su izdržali to šikaniranje i što danas predstavljaju glas razuma i istnski glas srpskog naroda u toj opštini.

“Zamislite te lokalne politike koje dozvoljavaja da SDA, koja je u političkoj manjini, ima najznačajniji politički značaj, a to su mu dali SDS i DNS samo da bi oni imali neku malu korist u tom smislu”, kaže Dodik.

Sa druge strane, kaže Dodik, u lokalnom parlamentu je 12 odbornika iz srpske nacionalne strukture i da očekuje da će ubrzo biti obezbijeđeno dovoljno odbornika, 13, 14 kako bi se moglo postaviti i pitanje povjerenja načelniku opštine i kako bi se mogla provoditi nova lokalna politika znatno drugačija od ove koju provodi aktuelna lokalna vlastv, prije svega, zbog ljudi koji žive u toj opštini.

“Drago mi je što vidim ovdje odlučnost ljudi za to. S toga mi nastavljamo da idemo dalje za dobrobit opštine Bratunac i njenih stanovnika. Naš partner ovdje nije DNS i to ćemo raščistiti u opštini”, rekao je Dodik, izrazivši zahvalnost Opštinskom odboru SNSD-a Bratunac koji je uspio da ojača opštinsku organizaciju.

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da ovaj opštinski odbor ima podršku rukovodstva stranke, kao i njihove aktivnosti u smislu konsolidacije i jačanja, svjesni važnosti i potrebe da se okupljaju sve pozitivne političke partije koje razumiju važnost očuvanja nacionalnih interesa.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Bratunac Slavica Jovanović rekla je da je ovaj odbor trenutno najjača politička grupacija u Bratuncu i najjači politički klub sa pet odbornika.

“Trenutno smo u opoziciji, ali kao i svaka politička partija koja želi uspjeh i boljitak svojoj sredini borimo se da osvojimo lokalnu vlast. Permanentno radimo na tome da građanima Bratunca bude bolje i da politiku SNSD-a sa republičkog nivoa spustimo i na lokalni nivo, jer smatramo da će to u svakom slučaju biti mnogo bolje i korisnije za građane Bratunca, nego kada se vodi jedna destruktivna i loša politika”, istakla je Jovanovićeva, zahvalivši Dodiku i Cvijanovićevoj na posjeti Opštinskom odboru Bratunac.

(Srna)