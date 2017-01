Dodik: Dajte veće plate pa će se rađati djeca

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas novinarima u Banjaluci da cijelo društvo treba da se angažuje s ciljem da se u Srpskoj favorizuje znanje.



Dodik je potvrdio da talentovani ljudi idu iz Srpske, jer su netalentovani preuzeli i ušli u mnoge sfere.

On je ocijenio da najbolji studenti fakulteta moraju da budu apsolutno uvažavani i zapošljavani na fakultetima i u drugim javnim institucijama.

“To je teška borba i nije samo borba mene kao predsjednika. To čitavo društvo treba da uradi, uključujući akademsku zajednicu, ali i studente, da se izbore za tu vrstu prava. Ponekad je, možda, najlakše otići, ali je izuzetno bolno se vraćati”, rekao je Dodik.

On je poručio da se mladi moraju boriti za posao, jer na Zapadu, gdje odlaze talentovani i stručni, uglavnom, ne rade u skladu sa svojim fakultetskim diplomama, odlaze na najmanje plaćena radna mjesta.

“Tamo mnogi koje srećem peru sudove po restoranima da bi mogli da prežive, ali ovdje ne bi prihvatili neki teži posao koji po njima nije dostojan”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je poručio da se mora rješavati greška sistema.

“Ne govorim da nije muka. Nemam iluziju i znam da ima ljudi kojima je posao potreban, ali ne možete očekivati da ste bili neki nekvalifikovani radnik, tokar ili vozač, da za dvije godine donesete diplomu iz Širokog Brijega i očekujete da ste visokoobrazovan tip i imate pravo na to. To je greška sistema i to se mora rješavati”, rekao je Dodik.

Na pitanje kako to da poslovna zajednica u Srpskoj traži posebnu sjednicu Narodne skupštine jer Srpska demografski ostaje bez ljudi, Dodik je odgovorio da će ljudi, vjerovatno, rađati djecu ako im poslovna zajednica da veće plate i omogući dobre stanove.

“Ako se oni tim pitanjima bave, to govori da nemaju nekih drugih problema. Srpska i ovaj narod imaju problem, ali je on regionalan. Čitav region je u debalanasu te vrste. Kao predsjednik, mogu da apelujem da se ljudi žene, udaju i da se rađaju djeca. Evo, ja apelujem i želim to da vidim, jer imam petoro unučadi. Moja ćerka ima četvoro djece”, rekao je Dodik.