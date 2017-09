Dodik: Da nisam u Beču organizovao bi skup u dvorani “Borik”

Da nisam poslom u Beču, SNSD bi večeras organizovao skup u dvorani “Borik”, pa da vidi opozicija šta je plenum i podrška, poručuje Milorad Dodik iz Beča.

Za ATV kaže, opozicija će okupiti tek svoje simpatizere, a da ih ima više skupljali bi se na nekom trgu ili u većoj dvorani.

“Pokazuju se preambicioznim, kakav narod, to su neki njihovi simpatizeri koji se okupljaju na nekom protestnom mitingu i ništa više. Uvijek oni koji su slabi u politici, pokušavaju da se identifikuju sa narodom i da na taj način to predstave. Tu će biti nekoliko njihovih aktivista i oni će givoriti one pozante priče, ništa drugo”, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Nikakav efekat skupa u Banskom dvoru, kaže Dodik, ne očekuje. Vidjećemo šta će se desiti večeras ali i u danima koji dolaze, poručuje Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS. Zna da u Federaciji nisu imali mnogo vajde od plenuma, osim smjene jednog srpskog funkcionera.

“Sve je legitimno što ne poziva na nasilje. Svaki razgovor sa građanima je dobrodošao, jedino isijavanje negativne energije, političke mrženje i poziva na nasilje nisu doborodošli. Ali da unaprijed ništa ne podcijenjujemo”, rekao je Stevandić.

A MUP Srpske procjenjuje i istražuje šta se desilo u parlamentu Srpske prije 13 dana.Tamo je sve i počelo.

“Svakako čekamo izvještaj i viđenje Narodne Skupštine. Očekujemo od predsjednika da on to dostavi MUP-u, a onda ćemo vidjeti da li postoji osnova za eventualno prekršajne sankcije ili upućivanje izvještaja za dalje postupanje”, rekao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS.

U većini stranaka koje čine vlast u Srpskoj, skupštinu naroda koju organizuje Savez za promjene vide kao pokušaj urušavanja institucija Srpske. Ne smije se, poručuju, dozvoliti paralelne institucije.