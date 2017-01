Dodik – Čović: Ne treba nam revizija tužbe BiH protiv Srbije

Za Srpsku je potpuno neprihvatljivo vraćanje na dnevni red revizije tužbe BiH za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, poručio je Milorad Dodik.

Takav stav podržao je i njegov današnji gost, lider HDZ-a Dragan Čović. Obojica šalju poruku da vraćanje u prošlost i napeti odnosi ne doprinose napretku BiH.

“I da to u svakom slučaju treba da bude odbačeno i da ne bi trebalo da bude podržano. Ukoliko je to unilateralna aktivnost bošnjačke strane onda to znači da je to zloupotreba bošnjačke strane institucija i zloupotreba nekih procedura”, kaže Dodik.

“Zato mislim da nam ne trebaju nikakve nove aktivnosti kad su u pitanju agenti iz BiH i kad je u pitanju odnos prema ratu 1992-1995 godine, kad je u pitanju ponovo revizija tužbe ili kako to ko misli nazvati. Ja mislim da bi nas to potpuno, potpuno vratilo i da bi nastao potpuni kolaps u funkcionisanju vlasti u BiH”, ističe Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH.

Obnavljanje tužbe BiH protiv Srbije samo je prst u oko Beogradu, poručio je Ivica Dačić, ministar inostranih poslova Srbije. Mišljenja je da Sarajevo, neće povući taj potez, ali ako do toga dođe, kaže Dačić, Sarajevo “ne treba da očekuje da mu Beograd, ukoliko dobije šamar, okrene i drugi obraz”. Protiv revizije je i predsjedavajući Predsjedništva BIH, Mladen Ivanić. Kaže da se odluke moraju donositi hladne glave.

“Ja mislim da bi to mogli biti novi uvod koji nikome ne bi trebao da koristi. Vrlo sam jasno stavio do znanja da BiH ne stoji iza jednog takvog pokušaja. Poslao sam još prošle godine pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu u kome sam rekao da oko toga nema saglasnosti. Vidjećemo šta će biti tu rezultat”, ističe Ivanić.

Zbog normalnijih odnosa u Bosni i Hercegovini, lideri SNSD-a i HDZ-a i dalje se, kažu, zalažu za donošenje Zakona o Ustavnom sudu BIH. I danas su razgovrali o načinima imenovanja domaćih sudija na mjesto stranaca. Tvrde da su usaglasili neka od rješenja ali ne otkrivaju detalje.

“Ja sam uvjeren da su naša dva zajednička tima blizu rješenja prijedloga ili koncepta kako rješiti pitanje zastupljenosti stranih sudaca u Ustavnom sudu BiH. Mislim da ćemo tu imati jedan zajednički pristup i stav”, rekao je Čović.

“Postoje različite ideje, možda oni imaju neke bolje, pa ćemo vidjeti”, kaže Dodik.

Osim što ne žele o detaljima, Dodik i Čović nisu voljni da otkriju ni kako namjeravaju da na zakon privole Bakira Izetbegovića i bošnjčku stranu. Jedino što su najavili je nova runda međustranačkih razgovara.