Dodik: Članstvo BiH u NATO bi bilo poniženje za srpski narod

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da bi članstvo BiH u NATO bilo poniženje za srpski narod i poručio da na Drini ne može biti NATO granica.



“Naš interes je Republika Srpska i srpski narod, a ne BiH i tu nema kompromisa”, rekao je predsjednik Republike Srpske.

On je istakao da je protiv članstva u NATO koji je bombardovao Srbe u Republici Srpskoj i Srbiji.

“Taj savez je bez ikakvog razloga bombardovao Srbe u Republici Srpskoj i Srbiji. Kakva bi nacija bili kada bi onima koji su nam bacali osirumašeni uranijum rekli – idemo u vaš savez i šta ćete sljedeće da nam uradite i da nas ponizite. Skupštine Srbije i Republike Srpske donijele su odluku o vojnoj neutralnosti”, naveo je Dodik.

On je rekao da je ranije svako značajno pitanje za Republiku Srpsku bilo prodiskutovano i u institucijama Srpske, sve dok član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić to nije promijenio.

“Odjednom smo dobili Strategiju spoljne politike BiH koja kaže da će BiH pratiti spoljnu politiku EU. BiH nije članica EU, nema ni kandidatski status i nema potrebe da se tako određujemo. Mi moramo da vodimo neke druge politike”, rekao je Dodik.

On kaže da je Ivanić sklon špekulacijama i da će reći da nigdje ne piše da će biti uvedene sankcije Rusiji.

“Da, ali to će tražiti Evropa i morate pratiti njihovu politiku. Šta ćemo ako dođe do upotrebe Oružanih snaga? Hoćemo li da pratimo i tu vrstu politike? Zar mi nismo rekli da smo neutralni? Ivanić će doći i reći da je protiv toga da BiH ide u NATO, ali nije bio spreman da glasa za to da budemo neutralni”, istakao je Dodik.

On je dodao da će se u Republici Srpskoj o tome razgovarati kada Srbija bude rekla da ide u NATO.

(Srna)