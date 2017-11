Dodik: Brajan Hojt Ji nije nikakva veličina

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da američki diplomata Brajan Hojt Ji nije nikakva veličina, da nema podršku ni zvanične administracije SAD, te da su njegove zle namjere prema Srbiji “potopljene”.

Dodik smatra da je prvobitna ambicija Hojt Jia bila u funkciji destabilizacije Srbije, ali da je dobio značajan “politički šamar” činjenicom da ga ni vlastita administracija nije podržala, a EU se ogradila od njegovih stavova.

“EU je odbacila njegov pristup koji je on navodno tražio od Srbije. Sada se vidi da je to bila u stvari njegova lična promocija, da se on prekombinovao u tome svemu i da su takvi likovi naučili samo da mešetare i proizvode probleme”, rekao je Dodik za “Kurir”.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska može da sjedi na dvije stolice, za razliku od Jia, koji očigledno ne može.

“Sada se pokazalo da kao predstavnik stare administracije nema stolicu u novoj administraciji. Ovo je prvi put da Amerika, kao moćna zemlja, nije stala iza stava svog diplomate i u uslovima kad on pogriješi. Hojt Ji je doživio da ga je njegova administracija primorala da kaže da nije mislio to što je mislio”, naglasio je Dodik.

Komentarišući teze o mogućem “Majdanu” u Beogradu i mogućnosti tog scenarija u Banjaluci, Dodik je rekao da su to stari scenariji koji se mogu vidjeti u formi obojenih revolucija, na koje su vlasti u Srpskoj već ukazivale.

“Mislim da su ozbiljan pokušaj za tako nešto bile prošlogodišnje demonstracije koje je organizovala opozicija, a mi smo im parirali time što smo isti dan organizovali protest podrške Republici Srpskoj i anulirali njihovu snagu”, rekao je predsjednik Srpske.

On smatra da u Republici Srpskoj, gdje ima određenih problema, ne postoji izazov te vrste, kao ni u Beogradu, gdje Vučić drži snažne pozicije Srbije i upravlja uz snažnu podršku naroda.

Dodik je rekao da se ne može ponovo kandidovati na funkciju predsjednika Republike, ali da će se boriti na nekoj drugoj funkciji koja će omogućiti da se Srpska vodi kao i do sada, da bude uspješna i prosperitetna.

Komentarišući nastup njemačke književnice Herte Miler, koja je u Beogradu izjavila da su Srbi krivi za sve što im se dogodilo, Dodik je rekao da je time ugrožena elementarna logika.

“Ona, koja je potomak fašiste koji je ovdje bio okupator, koji je ubijao, bacao bombe po Srbima, stvarao koncentracione logore, sada je našla razlog da nama drži predavanje i lekcije”, poručio je Dodik.

On je upitao kako je moguće da su Srbi krivi zato što je neko na njih bacao bombe sa osiromašenim uranijumom.

“To su stvari koje se u propagandnom smislu koriste decenijama da bi se Srbi ocrnili na međunarodnoj sceni. Ona je ovdje trebalo da se pokloni žrtvama”, naglasio je Dodik.

