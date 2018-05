Dodik: “Bljesak – smišljenja akcija etničkog čišćenja Srba

Predsjednik Republike Srpske Milorada Dodik izjavio je u Gradišci, gdje je danas obilježeno 23 godine od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije, da je “Bljesak” bio smišljena akcija Hrvatske da etnički očisti i protjera Srbe i naglasio da za te zločine niko nije odgovarao.

Dodik je istakao da svakog 1. maja treba odavati počast Srbima zapadne Slavonije, ali i posjećivati ostala mjesta stradanja srpskog naroda koji je u prošlom vijeku izgubio veliki broj svoje populacije.

“Danas svjedočimo da za zločine nad Srbima, prije svega nad civilima, niko nije odgovarao. Niko nije odgovarao ni za zločine na Petrovačkoj cesti, ni na bilo kom mjestu gdje su srpski civili ubijani”, rekao je Dodik novinarima.

Dodik je podsjetio da je tokom akcije “Bljesak” na području Gradiške ubijena u naručju svoje bake dvogodišnja Una Tadić koja je “smetala” aspiracijama Hrvatske da državu učini etnički čistom.

On je istakao da je jasno da za Srbe nema pravde i da moraju da nađu neki drugi način da dođu do istine.

“Očigledno je da pravosuđu u BiH apsolutno nije prioritet suđenje za zločine nad Srbima. Vidjeli smo to u nedavnoj farsi koja se zove Dudaković. Trebalo je 12 godina da on (nekadašnji komandant Petog korpusa Armije BiH Atif Dudaković) bude priveden, identifikovan kao onaj koji naređuje da se pobije i očisti sve što je srpsko, a onda dobijamo još jedan moralni šamar od pravosuđa BiH koje kaže da on može da se brani sa slobode”, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ne treba vjerovati u pravdu koja je zakašnjela, nedovoljna i ponižavajuća za Srbe, nego je potrebno jačati vlastite potencijale i Republiku Srpsku.

“Politika Republike Srpske danas jeste očuvanje njene teritorije i slobode, te jačanje institucija. Naša ekonomija sada može da izdrži i nove investicione poduhvate. Više od 150 miliona KM će u ovoj godini ući u razne infrastrukturne projekte, bez onih velikih kao što su auto-putevi i bolnice koje pravimo”, naveo je Dodik.

On je dodao da je politika institucija i vlasti Srpske da u ovoj godini, uz povećanje penzija, razmatra i postepeno povećanje plata.

“Pokazatelji za prva tri mjeseca ove godine govore da su stvoreni svi uslovi za to. To govori da smo uspjeli da stabilizijumemo našu ekonomiju”, naglasio je Dodik i dodao da i dalje treba jačati institucije i ekonomiju Srpske.

