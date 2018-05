Dodik ambasadorima: Ne miješajte se u unutrašnja pitanja BiH

Ćorić: Od Mektićevog sporadičnog ulaska migranata u BiH do njih 5.000

U iščekivanju odluke Ustavnog suda o stavljanu van snage pojedinih odredaba Zakona o krivičnom postupku, frcala su saopštenja sa svih strana. Najviše su pisali ambasadori, a saopštavao OHR.

Odgovornost za neuspjeh, zapadne diplomate prebacili su na SNSD i HDZ, za koje tvrde da opstruišu rješenja, čime ugrožavaju borbu protiv kriminala i korupocije. Pišu da su iznad svega zabrinuti za istrage.

“Te stranke se kroz amandmane koje je predložio HDZ bore za izmjene Zakona o krivičnom postupku u Parlamentu BiH koje nisu u skladu sa međunarodnim standardima, a protive se amandmanima koji ispunjavaju te standarde i koji bi osigurali efikasan rad Tužilaštva i sudova na niovu BiH”, navodi OHR.

Pisma pojedinih ambasada i međunarodnih organizacija oko izmjena Krivičnog zakona je najbrutalnije miješanje u unutrašnje odnose u BiH, kaže Milorad Dodik, lider SNSD-a. To, poručuje, nije zabilježeno ni u jednoj suverenoj zemlji svijeta. Nedopustivo je da to komentarišu oni čiji to nije posao i koji bi da optuže SNSD za vlastiti poraz, kaže Dodik.

“SNSD nije dio skupštinske većine u Parlamentu BiH i nema nikakvu obavezu da kao opoziciona partija podržava izmjene pomenutog zakona, a koju zagovara većina koju su upravo predstavnici tih amabasada sastavili. Ne znam zbog čega su im sada potrebni glasovi SNSD-a, kada im nisu trebali za usvajanje nekih drugih rješenja”, poručuje Dodik.

Bilo je najava da će Ustavni sud pojedine odredbe staviti van snage još prije mjesec dana. Međutim, odluku su tada odgodili za kraj maja, a u međuvrmenu u Parlamentu BiH nijedan od prijedloga za izmjene Zakona o krivičnom postupku nije dobio podršku. Ni HDZ-ov, a ni onaj koji su predložili iz SDA. Ustavni sud je ranije osporio pojedine odrebe zakona koje se odnose na posebne istražne radnje i prava svjedoka, a ukoliko ih stavi van snage, na ledu će biti brojne istrage, ali i neke presude Suda BiH.