Dodik: “Alumina” nastavlja da radi nesmetano

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas da je povoljan razvoj situacije u zvorničkoj “Alumini”, koja nastavlja da obavlja svoj posao redovno.

Na pitanje novinara u Mostaru da prokomentariše odluku Ustavnog suda BiH da po apelaciji “Alumine” donese privremenu mjeru kojom se nalaže Osnovnom sudu u Zvorniku da ne sprovodi postupak izvršenja koji provodi firma “Pavgord” iz Foče, Dodik je rekao da “Alumina” nastavlja da radi nesmetano.

“Mi tamo imamo jedan povoljan razvoj situacije koji je malo ugrožen činjenicom da postoji nejasan odnos u pogledu pravosuđa. Jedan sud donese jednu odluku na istom nivou u istom predmetu, drugi sud drugu odluku”, napomenuo je Dodik.

Govoreći o svojoj nedavnoj izjavi u vezi sa PDV-om, Dodik je rekao da su mediji to pogrešno prenijeli i da nije istina da je tražio povećanje PDV-a na 20 odsto.

“Nisam rekao da je to prijedlog, već sam rekao da BiH ima najniži PDV u regionu i da bi to povećanje omogućilo povećanje prihoda i stabilizaciju javnih računa. Prijedlog SNSD-a je ranije bio da imamo diferenciranu stopu PDV-a, ali to nije prošlo”, podsjetio je Dodik.

On je rekao da je danas saznao da je električna energija u Srpskoj jeftinija 60 odsto nego u Federaciji BiH, a da se, kada se u Republici Srpskoj pokuša povećati cijena za devet odsto, “podigne opšta galama”.

Dodik je naglasio da je Srpska likvidna i da nije ni pred kakvim bankrotom.

“Imamo otežane uslove, imao problema sa nekim segmentima likvidnosti, ali Republika Srpska je za šest mjeseci za sedam odsto povećala prihode i direktne poreze. I u ovoj godini se bilježi rast domaćeg proizvoda”, naglasio je Dodik.