Dodik: Ako opozicija hoće referendum, održaćemo ga!

Nismo uputili inicijativu za suspenziju referenduma jer još čekamo da opozicija kaže svoje, poručuje predsjednik Republike. I dok mu iz opozicije odgovaraju da prekine igru i prizna da referendum ne smije da održi, Milorad Dodik odbacuje optužbe da je odustao pod pritiskom američke administracije.



Na pitanje da li ga je od referenduma odgovorio pomoćnik državnog sekretara SAD-a Brajan Hojt Ji, spremio je više nego jasan odgovor.

“Ma je*em Hojt Jia, šta je Hojt Ji bolan prošlost u politici. Izvinjavam se. Mi smo spremni da održimo taj referendum, treba nam političko jedinstvo u Republici Srpskoj. Ako opozicija javno podrži i u Narodnoj skupštini ili bilo kako referendum i da kaže da želi da se to prevde mi ćemo provesti referendum. Ako opozicija kaže da neće i da to ne želi da podrži ili bude uzdržana mi žemo to morati da povučemo zato što nemamo političko jedinstvo nažalost”, rekao je predsjednik RS Milorad Dodik.

Na tu ponudu iz opozicije ni danas ne odgovoraju jesu li za ili protiv referenduma, jer insistiraju da se provede odluka Skupštine. Podsjećaju da vrijeme ističe i da je do referenduma ostalo nešto više od mjesec dana. Predsjednik SDS-a poziva predsjednika Republike da se ne krije iza opozicije, nego da kaže građanima da li će na referendum 19. novembra.

“Ne treba Dodik da se krije iza opozicije. Neka izvoli i neka sprevede odluku iza koje stoji Narodna skupština RS. Dodik je dao u parlamentu čvrste garancije da će taj referendum sprovesti, a ja sam bio lično taj koji je rekao da on to neće sprovesti jer je politička kukavica”, rekao je lider SDS-a Vukota Govedarica.

Sličan odgovor Miloradu Dodiku stiže iz PDP-a koji u saopštenju navodi da će njihov stav da li su za ili protiv biti poznat kada do referenduma dođe. I dok je centrala stranke odgovarala predsjendiku Republike, PDP-ov ministar u Savjetu ministara poručuje da prepucavanja moraju da stanu.

Igor Crnadak poziva na zajedničke sjednice entitetskih vlada i Savjeta ministra kako bi se odblokirao evropski put, ali i na dijalog o svim otvorenim pitanjima u Srpskoj.

“Ja misilim da međusobna optuživanja sujete i dnevna politika i međusobna optuživanja moraju da se zaustave i da se otvori prostor za evopski put. Tu mislim i na naše odnose u Republici Srpskoj i generalno na odnose u Bosni i Hercegovini”, rekao je ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak.

“Raduje me ovo što je Crnadak ponudio da razgovaramo. Ako opozicija podržava referendum idemo na referendum o Sudu i Tužilaštvu idemo na referendum”, rekao je Dodik.

Milorad Dodik poručuje da bi možda i bilo vrijeme da svi u Srpskoj sjednu za isti sto i poziva opoziciju da bira mjesto i vrijeme. Na dijalog poziva i Ujedinjena Srpska uz poruku da će njihova dva poslanika o suspenziji referenduma odlučiti u zavisnosti od toga šta će pisati u obrazloženju. Inicijativa još nije stigla u Skupštinu, pa se na sjednici 17. oktobra o tome po svemu sudeći neće ni raspravljati.