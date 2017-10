Dodik: Ako fali odgovor na pitanje ko je pozvao policiju, evo ja kažem da stojim iza toga!

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ Milorad Dodik ocijenio je danas u Banjaluci da bi možda bila dobra ideja da se održi zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Federacije BiH i Savjeta ministara BiH, iako to nije vlada.

Komentarišući izjavu ministra inostranih poslova BiH Igora Crnadka da se BiH danas nalazi na kritičnoj tački evropskog puta, te da je vrijeme za zajedničku sjednicu Savjeta ministara BiH i vlada Republike Srpske i Federacije BiH, Dodik je novinarima rekao da su se “oni svi skupa preigrali”, te da bi možda bilo vrijeme da se na neki način pokuša nešto raditi zajedno.

“Nama to ne smeta. Mislim da su akcije koje su pokazali najviše štetile njihovoj političkoj snazi. Narod je prepoznao da je njihova politika na nivou BiH bila izdajnička i u tom pogledu, ukoliko je to ponuda da se pokuša, ja to prihvatam uvijek”, rekao je Dodik i dodao da od toga ne bježi ni SNSD, ni on lično kao predsjednik partije.

“Ako je razgovor između srpskih predstavnika, onda se to može obaviti u institucijama Srpske. Ako to njima odgovora onda smo spremni da razgovaramo u banjalučkom Banskom dvoru, Gradskoj upravi Banjaluke i gdje god oni hoće”, rekao je Dodik.

Dodik je rekao da nema ništa protiv onoga što opozicija radi na političkom planu i podsjetio da je priča o policiji osnovna stvar koja je ostala nakon nereda koji su pravili u Narodnoj skupštini.

“Policija nije došla kod njih, već je stajala u hodniku i oni su došli do policije da izazovu nered i eksces. Policija nije išla u skupštinsku salu gdje su remetili red. To je istina”, ocijenio je Dodik.

On je nazvao opravdanim prisustvo policije u Narodnoj skupštini jer su ljudi tamo htjeli destrukciju, zbog čega su se premjestili u drugu skupštinsku salu.

“Naravno, u hodniku je bila policija i nikoga nije bilo od opozicije kada je policija tu stala, već su oni /opozicija/ došli da provociraju. Policija je radila časno i pošteno svoj posao i stojim iza toga. Ako fali odgovor na pitanje ko je pozvao policiju, evo ja kažem da stojim iza toga i da je to u redu pa neka se sada sa mnom obračunavaju”, rekao je Dodik.

On je rekao da će i drugi put biti isto pa neka /opozicija/ priča šta hoće.

Dodik je neumjesnim ocijenio poređenje /počasnog predsjednika PDP-a Mladena/ Ivanića o dešavanjima u Narodnoj skupštini i onim što se dešavalo u Skupštini Srbije kada je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federika Mogerini držala govor.

“Tamo je sjednica radila. Nije prekinuta”, rekao je Dodik.

DODIK: REFERENDUM O SUDU I TUŽILAŠTVU JEDINO UZ PODRŠKU OPOZICIJE

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će u Republici Srpskoj biti održan referendum o radu Suda i Tužilaštva BiH, pod uslovom da taj referendum podržava opozicija u Srpskoj.

“Ukoliko opozicija smatra da treba da održimo referendum po ovom pitanju, referendum će biti održan. Ako je opozicija uzdržana ili protiv, onda ćemo tražiti da se suspenduje referendum”, rekao je Dodik danas novinarima u Banjaluci.

Dodik je napomenuo da referendum može da provede narod, ističući da je u BiH bez volje Srba neko tražio da se srpski narod proglasi konstitutivnim i time se legitimisao da može kao narod da provodi referendume.

On je podsjetio da je Odluka Narodne skupštine Republike Srpske o provođenju referenduma o radu Suda i Tužilaštva BiH objavljena u Službenom gasniku Republike Srpske.

“Spremni smo da održimo taj referendum. Potrebno nam je o tome političko jedinstvo u Srpskoj. Ako opozicija to javno podrži u parlamentu Srpske ili bilo kako, mi ćemo referendum provesti. U suprotnom ako opozicia kaže da neće mi to moramo da povučemo jer nemamo političkog jedinstva, jer opozicija bježi od toga”, istakao je Dodik.

