Dobre gazde iz Viteza platom čuvaju zaposlene

Poslodavci u Vitezu pribjegli su povećanju radničkih plata kako bi se izborili sa sve masovnijim odlaskom radnika u inostranstvo, a za naše prilike neobičnu taktiku za sada neće primijeniti i njihove kolege u Srpskoj pravdajući se besparicom.

Inicijativa poslovne zajednice iz Viteza, poznatog po razvijenim svim granama privrede, po svemu sudeći ostaće lokalnog karaktera. Njen idejni tvorac je predsjednik Udruženja poslodavaca iz Viteza i direktor firme “Ekos” Anto Rajković čiji su radnici dobili povišicu za 11 odsto. Njegov primjer slijedila je grupacija “Gudelj” povećanjem plate za 14 odsto, a pridružile su im se i druge firme u ovom srednjobosanskom gradiću.

“Shvatili smo da je problem odlaska radne snage uzeo maha i zbog toga smo bili primorani da nešto uradimo kako bi imao ko da radi za našim mašinama. Od čekanja na poteze vlasti, koje bi prije svih trebalo da se bave ovim problemom nema ništa. Mi više ne možemo da sjedimo skrštenih ruku kao što oni rade, jer radnici odlaze. Na kraju smo nakon mnoštva prijedloga i ideja odlučili da povećamo plate i da svojim primjerom ukažemo da je na taj način moguće zaustaviti odlazak radnika”, kazao je Rajković.

Poslodavci iz Viteza ističu da bi njihov primjer trebalo da slijede i vlasnici firmi u FBiH i RS koji imaju prostor da povećaju plate umjesto što svakodnevno gledaju kako im odlazi, uglavnom, najbolji kadar. Poslodavci u RS ističu da su suočeni sa problemom odlaska radnika, ali da nemaju mogućnosti da im povećaju plate i motivišu ih da, ipak, ostanu.

“Da bi primanja zaposlenih bila povećana mora biti poboljšan poslovni ambijent, ali to u ovakvoj političkoj situaciji koja trese BiH teško možemo očekivati. Moguće je da neko od poslodavaca nekako uspije da nešto poveća platu, ali ne očekujem nikakve značajne promjene. Polovina firmi u RS je nelikvidna, a budžetski korisnici čak ne uplaćuju doprinose i fondovima duguju ogromne svote novca. Nešto moramo mijenjati, ali to treba da radi vlast koja treba da učini nešto s ciljem poboljšanja privrednog ambijenta, a to može da učini smanjenjem poreza i doprinosa. Na taj način bi bila otvorena i mogućnost za rast zarada”, kazao je predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić.

U Savezu sindikata RS su, međutim, uvjereni da poslodavci imaju prostora za povećanje plata i da je samo pitanje procenta u zavisnosti od poslovanja njihovih preduzeća.

“Dobri poslodavci čije firme imaju perspektivu ulažu u radnu snagu jer znaju da motivisani radnici donose dobre rezultate i profit. Mi već dvije godine uporno lobiramo za povećanje plata u realnom sektoru kako bismo sačuvali stručan kadar, ali nažalost od toga nije bilo ništa. Postoje svjesni poslodavci koji su povećali plate kroz pojedinačne kolektivne ugovore i nisu čekali stav republičkog udruženja poslodavaca”, kaže predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić i poziva poslodavce da ne koriste radnička leđa za bogaćenje, već da im povećaju plata jer je to dobit i za njihove firme i za kompletnu Srpsku.

Armija radnika na granici

Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH od 2013. do kraja aprila ove godine samo u Sloveniju i Njemačku su otišla 14.409 radnika iz BiH.

Od tog broja 11.495 radnika zasnovalo je radni staž u Sloveniji, a 2.914 u Njemačkoj.

(Glas Srpske)