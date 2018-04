Doboj suočen s višemilionskom tužbom privatne firme zbog poplave

Grad Doboj suočen je s višemilionskom tužbom za naknadu štete zbog poplava iz 2014. godine. Iako preduzeće “Saša trejd” traži 4,2 miliona KM, Pravobranilaštvo sumnja u visinu štete i traži novo finansijsko vještačenje. Okružni privredni sud u Doboju to je prihvatio.

Nije sporno, kaže pravni zastupnik Grada, da je privrednik pretrpio štetu, ali jeste visina te štete i da li je Grad odgovoran za to. Sporno je i to što je popis uništene zalihe robe utvrđen na osnovu podataka tužioca, a ne na osnovu uredbe grada o popisu imovine, pa su zatražili novo vještačenje finansijske struke.

“Visina izgubljene dobiti je utvrđena na osnovu dokaza koje je prezentovao sam tužilac. Po nama, ukoliko su ti dokazi pravno relevantni, vještak je morao i od drugih subjekata da zatraži podatke o vrijednosti nabavne i prodajne cijene robe da bi uporedio podatke i da bi se postigla vjerodostojnost”, kaže Milkica Garić, zamjenik pravobranioca u Doboju

Poplava iz 2014. uništila je zalihe preduzeća “Saša trejd” i načinila štetu od oko 800.000 KM. Da se roba prodala ostvarila bi se dobit oko milion KM, a uvećano za period vještačenja od maja 2014. do februara 2018. taj iznos bi narastao za oko 2,3 miliona, što potkrepljuje iznos od 4,2 miliona KM, koliko tužilac potražuje od grada Doboja. Takve podatke iznio je i vještak finansijske struke, pa su se tužioci usprotivili novom vještačenju.

“Vještak je u polučasovnom iznošenju obrazloženja jasno naglasio da se ne radi o višestrukoj, već o multiplikaciji zarađene dobiti. Vještačenje je matematička analiza i opet će to pokazati. Mi samo gubimo vrijeme, jer će se ovo završiti za tri-četiri mjeseca sa istim, možda čak i većim iznosom po grad Doboj”, kaže Bogdan Golubović, zastupnik preduzeća “Saša trejd”.

Preduzeće “Saša trejd”, koje se bavi prometom rasvjetnih tijela, tužilo je grad Doboj dva dana prije isteka roka zastare i jedini je privrednik koji je to učinio. U javnosti je to probudilo sumnju o navodnoj sprezi preduzeća i pojedinaca iz gradske uprave, koji su našli način da dođu do miliona iz gradske kase. Pravni zastupnici tog preduzeća kažu da se išlo na vansudsko poravnanje, ali da im Grad na to nije odgovorio.

(Glas Srpske)